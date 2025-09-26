La freidora de aire barata y de estilo retro que triunfa en el supermercado
Lidl ha dado con el gadget perfecto para quienes buscan comer bien, rápido y con estilo, a un precio al alcance de todos
Lucía Salazar
Una freidora de aire con doble cesta, diseño retro y un precio que parece imposible. Esa es la nueva apuesta del Lidl, la cadena de supermercados que no para de lanzar novedades que rápidamente se convierten en objeto de deseo.
Un invento que parecía ciencia ficción
Hasta ahora, cocinar un menú completo al mismo tiempo en una sola freidora sonaba a imposible. Pero Lidl lo ha hecho realidad con su nueva propuesta: dos cestas independientes que permiten preparar platos distintos sin mezclar sabores. ¿Lo mejor? Puedes sincronizar el final de ambas recetas aunque tengan tiempos diferentes.
Estilo y practicidad en un solo aparato
El electrodoméstico, firmado por Silvercrest, combina un aire vintage en color crema con tecnología punta. Incluye 11 programas preestablecidos para cocinar desde patatas fritas hasta pasteles, y una pantalla Easy-Touch que simplifica todo el proceso. En palabras de quienes ya la han probado: “Es imposible volver atrás después de esto”.
La freidora que cabe en cualquier cocina
Con casi 9 litros de capacidad repartidos en dos compartimentos, es perfecta tanto para familias como para cenas improvisadas con amigos. Además, sus recipientes antiadherentes se limpian con un gesto, y su potencia de 2600 W asegura resultados rápidos y crujientes… sin necesidad de aceite.
El flechazo de la semana en Lidl
Disponible por 74,99 €, esta freidora se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada. Compacta, saludable y con un diseño que roba miradas, promete convertirse en ese gadget imprescindible que transforma la manera de cocinar.
