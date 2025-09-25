Omega-3, el aliado invisible de tus células: en qué alimentos encontrarlo

Cuando las células están inflamadas, su membrana está rígida, poco fluida. Los ácidos grasos omega-3 se encuentran en el pescado azul, el salmón, los frutos secos... y cuando nos los comemos y se incorporan a la membrana de la célula, le otorgan la capacidad de volverla más flexible, y al ser más flexible se vuelve más receptiva a estímulos externos, como la insulina, que funciona como una llave que abre la puerta de la célula para favorecer la entrada de glucosa. Así, la célula la acumula y la almacena y no aumenta la concentración de azúcar en circulación.

Y eso no es todo. Cuando las células están inflamadas producen compuestos inflamatorios tan nocivos como los radicales libres, que tienen efectos negativos en muchos órganos por todo nuestro cuerpo. Los ácidos grasos omega-3 tienen la capacidad de producir unos compuestos protectores, como las proteínas, que disminuyen la producción de radicales libres y tienen efecto antiinflamatorio.

¿Cuánto omega-3 es suficiente para mejorar la salud de nuestras células? Con unos tres gramos a la semana sería suficiente. Esto es, unas dos o tres raciones de pescado azul, con las que nuestras células funcionarían mejor, pero según estudios recientes, las nueces ofrecerían casi cuatro veces más que la cantidad presente en el salmón, por ejemplo, nada más y nada menos que 6,43 gramos de omega-3 por cada 100 gramos.

Este descubrimiento posiciona a las nueces como una opción destacada para aquellos que buscan mejorar su bienestar cardiovascular. Los beneficios para el corazón asociados con las nueces se deben a su perfil único de grasas cardiosaludables.

Por si estas propiedades beneficiosas del omega-3 no fueran suficientes para considerar incorporar en la dieta alimentos ricos en ella, un estudio reciente publicado por la Universidad de Oviedo constató que el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, como el omega-3, disminuye hasta en un 25 por ciento el riesgo de discapacidad auditiva en mujeres.