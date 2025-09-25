Los farmacéuticos, unos profesionales que van más allá de dispensar medicamentos

Muchos de los Días Mundiales, Internacionales o Europeos que se celebran a lo largo del año sirven para concienciar a la población sobre diversos temas. En algunos casos tienen que ver con el cuidado del planeta, otras veces con el cuidado de uno mismo... Pero siempre se piensan para hacer del planeta un lugar mejor en el que vivir. Sin embargo, también hay hueco a lo largo de los 365 días que tiene cada año natural para conmemorar fechas especiales o, en su defecto, para poner en valor los trabajos de algunos sectores de la población que sirven para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos.

Ese es el caso de este jueves, 25 de septiembre, cuando se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. Aunque para muchos 'solamente' sean los encargados de dispensar lo que su médico les ha recetado, en realidad son mucho más que eso. En especial, cuando hablamos del mundo rural y de esos boticarios que recorren kilómetros y kilómetros para que los habitantes de lo que ahora se conoce como 'España Vaciada'. Una ayuda indispensable para poner en orden una salud que es frágil. También una forma de dar compañía y conversación a esas personas que batallan contra la soledad y que tienen en sus farmacéuticos a uno de sus pocos interlocutores cada semana.

La celebración de esta jornada se remonta a 2009, cuando se decidió elegir el 25 de septiembre como el Día Mundial del Farmacéutico. Los motivos de esta elección no tienen demasiada complicación y son tan simples como conmemorar la fecha en la que se fundó la Federación Internacional de Farmacéuticos (FIP). En este caso, hace ya más de 100 años desde que allá por 1912 se estableció esta organización en La Haya (Países Bajos) como un adelanto del 11º Congreso Mundial de Farmacia que se celebraría un año después y que este año se ha trasladado hasta la ciudad danesa de Copenhague.

Situación en España

Este año, el lema elegido para celebrar el Día Mundial del Farmacéutico es "Piensa en salud, piensa en farmacia", poniendo énfasis en la labor que hacen estos profesionales para cuidar del resto de la población. En cuanto a la situación de España dentro de la Federación Internacional de Farmacéuticos, es un país con múltiples representantes, pues hasta ocho organizaciones forman parte del mismo. Los dos organismos principales son el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria; que conviven en la selecta lista con las universidades de Granada, Navarra, Sevilla, Miguel Hernández (Elche), CEU San Pablo (Madrid) y Ramón Llull (Barcelona).