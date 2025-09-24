El truco de Ikea para que tus tablas de cortar de madera duren mucho más tiempo

Las tablas de cortar son uno de los intrumentos que no pueden faltar en ninguna cocina. En los últimos tiempos han proliferado las encimeras de tacto rugoso y gran dureza que permiten cortar directamente sobre ellas, pero la mayoría de los hogares siguen teniendo encimeras convencionales que resultarían dañadas de cortar la comida encima.

También es habitual encontrarse con tablas de cortar de plástico, pero la madera es el elemento más recomendable para este instrumento de cocina. Se ha demostrado que al cortar sobre tablas de plástico se generan pequeños microplásticos que podrían terminar en los alimentos. Sin embargo, las tablas de madera son más resistentes y generan menos partículas.

A la hora de utilizar tablas de cortar en cocina hay que tener en cuenta la seguridad alimentaria y evitar la contaminación cruzada. Es decir, que se recomienda tener una tabla para cada tipo de alimento. La carne y el pescado crudo contienen bacterias, por lo que no se deben manipular junto con otros alimentos que se vayan a ingerir en crudo. Por eso hay que lavar las herramientas con que se haya manipulado carne o prescado crudos de forma escrupulosa. También se aconseja usar una tabla de cortar distinta para alimentos como la cebolla o el pescado, que pueden alterar el sabor de los alimentos.

Entre las tablas de cortar de madera vendidas por Ikea, el modelo APTITLIG es uno de los más populares. Con unas grandes dimensiones (45x28 centímetros) y un precio de 14,99 euros, este producto se ha convertido en uno de los imprescindibles dentro del apartado de cocina. Así lo atestiguan sus 1.808 comentarios y más de cuatro estrellas de valoración. El bambú de la APTITLIG es fácil de cuidar y además aporta color y calidez a la cocina.

Pero esta y otras tablas de madera necesitan un tratamiento previo y continuado para durar mucho más tiempo. Antes del primer uso, Ikea recomienda tratar la tabla de cortar con aceite comestible para evitar que se manche de grasa e incrementar su resistencia natural a la humedad. La firma sueca aconseja aplicar una mano de aceite, eliminar el exceso y repetir el tratamiento transcurridas 24 horas.

Cuidados para tu tabla de cortar