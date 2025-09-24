El nombre real de la famosa muñeca Barbie
El nombre de la mítica muñeca es un homenaje a la hija de la creadora
Si te decimos Bárbara Millicent Roberts, ¿sabrías decirnos quién es? Sin embargo, si escuchas "Barbie", te vendrá a la cabeza la popular muñeca envuelta en rosa por todos los poros de su piel.
La historia de la muñeca y su nombre tiene, como todo en la vida, un motivo. El nombre de la mítica muñeca es un homenaje a la hija de Ruth Handler, la inventora del famoso juguete, que se llamaba Bárbara. La creadora optó por el diminutivo del nombre de la pequeña para comenzar lo que acabaría siendo una trayectoria de éxitos y mucho más que una marca.
La Barbie con diabetes
Perfectamente equipada con un monitor continuo de glucosa en el brazo para controlar los niveles de azúcar en tiempo real, bomba de insulina en la cintura, cinta adhesiva para sujetar el sensor, un pequeño bolso con todo lo esencial que los pacientes como ella pueden necesitar fuera de casa y, por último, con un vestuario que no ha sido diseñado al azar, puesto que el estampado de lunares es todo un guiño a los símbolos de concienciación sobre la diabetes. Así es la nueva Barbie con diabetes que ya está en el mercado desde este verano.
Hace escasos días y de la mano de Fundación DiabetesCERO, en el caso de España, Barbie presentó su primera muñeca con diabetes tipo 1, un lanzamiento que fue celebrado por pacientes y asociaciones al considerarlo "una oportunidad única" para mostrar con naturalidad la realidad de millones de personas a nivel internacional y "un gran paso" para la representación, inclusión y visibilidad de toda la comunidad. Sin embargo, esta alegría inicial entre pacientes y familiares ya se ha visto empañada por la lluvia de críticas que ha suscitado esta nueva barbie entre una parte de la sociedad que, en menos de una semana, ya ha sido objeto de polémica en las redes sociales.
- Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo
- Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas
- Un padre es juzgado en Zamora por agresión sexual a su hija menor de edad
- Tres ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes reciben una subvención para la organización de certámenes ganaderos
- Buena evolución del incendio de Malillos, el segundo en menos de un mes
- Una joven de 33 años es atropellada en Zamora, frente a los antiguos Cines Barrueco
- Aceras intransitables y acumulación de basura en este barrio de Benavente
- La Feria del Pimiento de Benavente pondrá a la venta más de 5.000 kilos del fruto rojo