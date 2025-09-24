El nombre real de la famosa muñeca Barbie

Si te decimos Bárbara Millicent Roberts, ¿sabrías decirnos quién es? Sin embargo, si escuchas "Barbie", te vendrá a la cabeza la popular muñeca envuelta en rosa por todos los poros de su piel.

La historia de la muñeca y su nombre tiene, como todo en la vida, un motivo. El nombre de la mítica muñeca es un homenaje a la hija de Ruth Handler, la inventora del famoso juguete, que se llamaba Bárbara. La creadora optó por el diminutivo del nombre de la pequeña para comenzar lo que acabaría siendo una trayectoria de éxitos y mucho más que una marca.

La Barbie con diabetes

Perfectamente equipada con un monitor continuo de glucosa en el brazo para controlar los niveles de azúcar en tiempo real, bomba de insulina en la cintura, cinta adhesiva para sujetar el sensor, un pequeño bolso con todo lo esencial que los pacientes como ella pueden necesitar fuera de casa y, por último, con un vestuario que no ha sido diseñado al azar, puesto que el estampado de lunares es todo un guiño a los símbolos de concienciación sobre la diabetes. Así es la nueva Barbie con diabetes que ya está en el mercado desde este verano.

La Barbie con diabetes. / INFORMACION

Hace escasos días y de la mano de Fundación DiabetesCERO, en el caso de España, Barbie presentó su primera muñeca con diabetes tipo 1, un lanzamiento que fue celebrado por pacientes y asociaciones al considerarlo "una oportunidad única" para mostrar con naturalidad la realidad de millones de personas a nivel internacional y "un gran paso" para la representación, inclusión y visibilidad de toda la comunidad. Sin embargo, esta alegría inicial entre pacientes y familiares ya se ha visto empañada por la lluvia de críticas que ha suscitado esta nueva barbie entre una parte de la sociedad que, en menos de una semana, ya ha sido objeto de polémica en las redes sociales.