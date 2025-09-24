Los gorilas, una especie amenzada... Con su Día Mundial en pleno septiembre

Son una especie muy cercana al ser humano. Salvando las distancias y con muchas comillas, se podría decir incluso que son 'primos hermanos' en la lista de animales que se pueden encontrar hoy en día en el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su supervivencia está cada vez amenazada... En gran medida, por culpa de acciones propias de las personas. Hablamos del gorila, uno de los principales primates del mundo y que tiene este 24 de septiembre su Día Mundial. Una jornada en la que se busca concienciar a la población sobre el cuidado de los ecosistemas, en especial de aquel en el que habitan los gorilas.

En la actualidad, coexisten cuatro subespecies de este animal, separadas en los occidentales (Gorilla gorilla) y los orientales (Gorilla beringei). En cualquier caso, todos habitan en la zona central de África y, además, se encuentran en peligro de extinción. La situación menos desfavorable es la del gorila de montaña (Gorilla beringei beringei), que se encuentra 'solamente' en peligro de extinción. En el caso de las otras tres variantes de este animal, su situación es de peligro crítico de extinción, el último paso antes de la misma. En este grupo estarían el gorila occidental de llanura (Gorilla gorilla gorilla), el gorila occidental del río Cross (Gorilla gorilla diehli) y el gorila oriental de planicie (Gorilla beringei graueri).

Las últimas estimaciones apuntan a que sobreviven en el mundo alrededor de 360.000 gorilas, aunque su reparto está muy descompensado, con algunas subespecies en números pírricos que podrían superar por poco el millar de ejemplares. Las principales amenazas para su desaparición tienen como origen el ser humano. Por un lado, se encuentran los cazadores furtivos, que tienen en este animal uno de sus principales objetivos debido al alto valor de sus piezas. Por otro, la tala indiscriminada de árboles que está acabando con el hábitat natural de la especie poco a poco, pero cada vez con mayor celeridad.

Una gran similitud

Los gorilas son, junto a los chimpancés y los bonobos, la especie más cercana al ser humano en cuanto a la genética. De hecho, su ADN tiene similitudes del 97 ó 98 por ciento con el Homo sapiens, solamente un 1% menor al de las otras dos especies mencionadas. Por ello, su comportamiento es en ocasiones similar al de los humanos, pese a las diferencias evidentes que puede haber entre un animal salvaje y un ser racional como es el humano. En algunos casos de gorilas en cautividad, han sido capaces incluso de aprender lengua de signos, mientras que es conocida su habilidad para el uso de herramientas rudimentarias en territorios salvajes.