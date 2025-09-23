El superalimento que limpia tu “biblioteca cerebral” y protege la memoria

El cerebro funciona como una gran biblioteca donde cada recuerdo sería un libro. El problema es que, con los años, entra polvo y humedad en nuestra biblioteca, que en nuestro cerebro serían los radicales libres y la inflamación. Pero hay ciertos alimentos que actúan como un gran equipo de mantenimiento. Sus pigmentos, que le dan su color azul, trabajan como limpiadores que eliminan los radicales libres y evitan que se estropeen los libros y el cerebro.

Al igual que en una biblioteca el equipo de mantenimiento abriría las ventanas para ventilar y que entrara luz, en nuestro cerebro los arándanos también ventilan. Ayudan a que llegue más oxígeno y más flujo sanguíneo al cerebro. Pero esto no solo lo consiguen los arándanos, hay muchas frutas con antocianinas, su antioxidante estrella, pero concretamente en los arándanos su concentración es muy elevada.

Por estos motivos los arándanos son ideales para conservar la memoria y se convierten en un snack perfecto para mantener tu biblioteca particular. Además, has de saber que congelados conservan sus propiedades, con lo que puedes reservarlos para elaboraciones futuras, como batidos refrescantes cargados de vitaminas y antioxidantes. Otra forma de disfrutar de los arándanos es con yogur natural o queso. Si además incluyes frutos secos naturales o tostados conseguirás darle un chute extra de energía a tu cerebro.

Más alimentos para mejorar la memoria

Boticaria García también compartía recientemente en sus redes sociales un vídeo donde informa de cinco superalimentos que ayudan a poner el cerebro en marcha. Marián García, más conocida como Boticaria García, es una doctora en Farmacia, nutricionista y divulgadora de amplio espectro que en los últimos años se ha hecho muy famosa debido a su impacto en redes sociales, con más de 854.000 seguidores en Instagram.

Los cinco alimentos destacados por Boticaria García son el pescado azul, rico en ácidos grasos omega 3; los frutos rojos (entre los que se encuentran los arándanos), que contienen flavonoides, especialmente antocianinas; verduras de hoja verde, cargadas de folato, luteína, vitamina K y betacarotenos; frutos secos, que contienen ALA, un tipo de omega 3 vegetal; y el chocolate con más del 80 por ciento de cacao, rico en flavonoles.