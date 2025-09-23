Las ciudades de España con más riesgo de sufrir estrés laboral

Una nueva encuesta nacional realizada por la plataforma de terapia online Unobravo revela el coste oculto del estrés laboral en los lugares de trabajo españoles. El 41% de los trabajadores se siente estresado y el 55% ya sufre burnout, por lo que los resultados ponen de manifiesto que el estrés prolongado se está convirtiendo en un problema endémico. Sin embargo, sólo el 12% de las personas afectadas ha buscado apoyo psicológico.

La encuesta realizada en 2025 a más de 1.500 trabajadores españoles revela cuáles son los sectores, las ciudades y los grupos de edad con mayor riesgo.

Las 5 principales causas de estrés laboral en España

El síndrome de burnout, definido como un estado de agotamiento emocional, físico y mental causado por el estrés laboral crónico, no es un proceso que se produce de la noche a la mañana, sino que se desarrolla gradualmente a medida que el estrés laboral se acumula con el tiempo.

Carga de trabajo excesiva o poco realista: 41%. Larga jornada laboral: 33%. Falta de reconocimiento o aprecio: 31%. Mala gestión o liderazgo: 30%. Salario o prestaciones inadecuados: 26%.

Las personas de entre 45 y 54 años parecen especialmente vulnerables a estas causas, con un 46% de encuestados que declaran sufrir estrés laboral y un 10% que afirma sentirse estresado siempre. Las mujeres también se ven ligeramente más afectadas, con un 45% que experimenta estrés con frecuencia, frente al 38% de los hombres.

Las 5 ciudades de España con mayor riesgo de sufrir estrés laboral

Las Palmas de Gran Canaria. Sevilla. Bilbao. Málaga. Jerez de la Frontera.

Las Palmas de Gran Canaria, comentan en Unobravo, encabeza la lista: el 50% de los trabajadores se sienten estresados con frecuencia y el 70% declaran haber sufrido agotamiento, el porcentaje más alto de España. Sevilla le sigue de cerca, con la tasa más alta de trabajadores que declaran estar estresados con frecuencia (56%) y la mayor insatisfacción con el equilibrio entre vida laboral y personal de todas las ciudades del estudio (31%).

Bilbao ocupa el tercer lugar, con un 36% de personas que han sufrido agotamiento y un tercio (33%) que señalan las largas jornadas laborales como uno de los principales factores de estrés.

Por el contrario, ciudades como Zaragoza y A Coruña muestran tasas más bajas de estrés y agotamiento, lo que apunta a sistemas de apoyo más sólidos o a presiones menos intensas sobre la vida laboral.