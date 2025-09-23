El artículo de Lidl para poner orden en los cajones de casa por 7 euros

Es hora de organizar la leonera que tienes en ese cajón. La desorganización suele deberse más a la falta de método que a la falta de espacio, y justo en eso ha pensado Lidl al presentar su nuevo lanzamiento: un set de bandejas organizadoras que promete devolver la calma a cualquier hogar.

Un set práctico y versátil

El conjunto, disponible en gris o en beige, incluye siete piezas en tres tamaños distintos: cuatro pequeñas, dos medianas y una grande. Con medidas que van desde los 9 x 13 cm hasta los 20 x 28,5 cm, es perfecto para ordenar desde pinzas y maquillaje en el baño, hasta llaves o joyas en el dormitorio.

La gran ventaja es que son combinables y anidables, lo que permite personalizar la distribución de cada cajón y ahorrar espacio cuando no se usen, guardándolas unas dentro de otras.

Set organizador del Lidl. / Lidl

Material sostenible y funcional

Fabricadas en fieltro 100% reciclado, las bandejas no solo aportan un toque suave y natural, sino que además protegen los objetos delicados de arañazos. Un detalle que convierte al set en una opción práctica, estética y respetuosa con el medio ambiente.

Precio imbatible

Este lanzamiento estará disponible en todas las tiendas físicas de Lidl a partir del viernes 26 de septiembre por tan solo 6,99 euros. Una inversión mínima que puede cambiar por completo la forma de organizar los cajones de casa.

En definitiva, un pequeño gesto que promete acabar con el caos doméstico y que, a buen seguro, se convertirá en otro de los productos estrella de Lidl.