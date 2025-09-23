El artículo de Lidl para poner orden en los cajones de casa por 7 euros
Abrir un cajón y encontrarlo todo en su sitio es más fácil con este nuevo set
Lucía Salazar
Es hora de organizar la leonera que tienes en ese cajón. La desorganización suele deberse más a la falta de método que a la falta de espacio, y justo en eso ha pensado Lidl al presentar su nuevo lanzamiento: un set de bandejas organizadoras que promete devolver la calma a cualquier hogar.
Un set práctico y versátil
El conjunto, disponible en gris o en beige, incluye siete piezas en tres tamaños distintos: cuatro pequeñas, dos medianas y una grande. Con medidas que van desde los 9 x 13 cm hasta los 20 x 28,5 cm, es perfecto para ordenar desde pinzas y maquillaje en el baño, hasta llaves o joyas en el dormitorio.
La gran ventaja es que son combinables y anidables, lo que permite personalizar la distribución de cada cajón y ahorrar espacio cuando no se usen, guardándolas unas dentro de otras.
Material sostenible y funcional
Fabricadas en fieltro 100% reciclado, las bandejas no solo aportan un toque suave y natural, sino que además protegen los objetos delicados de arañazos. Un detalle que convierte al set en una opción práctica, estética y respetuosa con el medio ambiente.
Precio imbatible
Este lanzamiento estará disponible en todas las tiendas físicas de Lidl a partir del viernes 26 de septiembre por tan solo 6,99 euros. Una inversión mínima que puede cambiar por completo la forma de organizar los cajones de casa.
En definitiva, un pequeño gesto que promete acabar con el caos doméstico y que, a buen seguro, se convertirá en otro de los productos estrella de Lidl.
- Tres ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes reciben una subvención para la organización de certámenes ganaderos
- La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes
- Una mujer juzgada por acosar a su exmarido en un pueblo de Zamora admite los hechos y elude la prisión
- Cinco lesionados con cuchillos en una pelea se enfrentan a 30 años de cárcel
- Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Un padre es juzgado en Zamora por agresión sexual a su hija menor de edad
- Fiestas de septiembre en Zamora: programa para hoy