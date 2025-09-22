El “supermenú” para tu cerebro: 5 alimentos que lo ponen en marcha

Empieza un nuevo curso y a todos nos interesa que el cerebro funcione de la mejor forma posible. Además de un correcto descanso, la alimentación es crucial para lograr este objetivo. Por eso, te sugerimos cinco grupos de alimentos que pueden ayudarte.

En primer lugar, se recomienda consumir pescados azules como el salmón, sardinas, caballa o arenques, entre otros. Estos alimentos son ricos en ácidos grasos omega 3, esenciales para la estructura de las membranas de las neuronas y para que conecten bien entre ellas.

También es muy interesante consumir frutos rojos: arándanos, moras, fresas, frambuesas..., que contienen flavonoides, especialmente antocianinas, compuestos que reducen el estrés oxidativo y la inflamación en el cerebro. Y, además, están buenísimos y encajan en cualquier comida del día.

Las verduras de hoja verde no pueden faltar en tu dieta. Espinacas, kale, rúcula o brócoli son ricas en folato, luteína, vitamina K y betacarotenos, todos ellos relacionados con una menor tasa de deterioro cognitivo. Si quieres un cerebro joven, aumenta su consumo.

Incorpora frutos secos al natural o tostados para aportar ALA, un tipo de omega 3 vegetal, y polifenoles con efectos antioxidantes. No es un mito: están relacionados con mejor memoria y reducción del riesgo de deterioro cognitivo. Utilízalos en recetas con frutos rojos, ya que encajan a la perfección.

Por último, el chocolate, pero que contenga más del 80 por ciento de cacao. El chocolate con alto porcentaje en cacao es rico en flavonoles, que aumentan el flujo sanguíneo cerebral y mejoran el rendimiento cognitivo.