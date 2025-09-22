¿Es posible pasar 24 horas 'sin coche'? Hoy puedes intentarlo para celebrar el Día Mundial

Es un miembro más de la familia en el día a día. Y ocurre así incluso cuando su uso no está tan extendido como en los países anglosajones que tienen a Estados Unidos como principal exponente. Sí, hablamos del coche y de su utilidad para transportar a los ciudadanos de una forma rápida y eficaz. Sin embargo, la sobrepoblación de este tipo de transportes durante el presente siglo supone un reto mayúsculo para conjugar la comodidad de las personas y el futuro del planeta. Esta es, entre otros motivos, la razón fundamental para celebrar cada año el 'Día Mundial Sin Coche', una fecha que ya se ha convertido en habitual del calendario.

Hace apenas 100 años, contar con un coche era un lujo que solo unos pocos se podían permitir. Hace alrededor de siete décadas, un sinónimo de que la vida iba bien en casa del nuevo dueño. Pero todo cambió hace medio siglo, cuando la crisis del petróleo obligó a este sector a reinventarse una vez más. Sin embargo, los efectos de este descalabro económico y social se notaron durante apenas unos pocos años -una década en el peor de los casos- y el uso del automóvil se volvió a multiplicar exponencialmente. Y con ese crecimiento se llega a los datos más actuales, que reflejan como en España conviven 25 millones de turismos y 13 millones de otro tipo de vehículos.

Pese a su nombre y catalogación como 'Día Mundial Sin Coche', se trata de una iniciativa aprobada por la Comisión Europea, en lugar de la Asamblea General de la ONU, que suele ser la encargada de promover estas jornadas. El motivo detrás de esta rareza está en hacer coincidir esta celebración con la Semana Europea de la Movilidad, que tiene lugar cada año entre el 16 y el 22 de septiembre. El objetivo principal, nuevamente, es concienciar a la población sobre la importancia de un buen cuidado del medio ambiente, pues los vehículos de combustión desprenden grandes cantidades de CO (monóxido de carbono), C02 (dióxido de carbono (CO2) y NOx (óxidos nitrosos).

Los domingos, primero

Las primeras propuestas para tener 'días sin coche' se remontan a la ya mencionada crisis del petróleo, a mediados de la década de los años '70. Países europeos como Países Bajos decidieron, de una forma más ocurrente que la prohibición, promover los 'domingos sin coche', tratando así de no saturar en exceso unas gasolineras desprovistas de combustible en algunos casos. España también fue uno de los países que se adelantó al resto del mundo allá por 1994, cuanto Toledo planteó una jornada sin el vehículo más utilizado del planeta con motivo del Congreso Ciudades Accesibles.