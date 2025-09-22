Alarmas entre los futuros conductores: cambios en el examen teórico de conducir en octubre
La DGT revoluciona la prueba escrita para conseguir el carnet
A. O. / LNE
¿Entran en tus planes o en los de tu hijos sacarse pronto el carnet de conducir? Pues cuidado porque el clásico método de memorizar test y respuestas ya no servirá. Llegan los vídeos con situaciones reales en carretera y nuevas señales que complican aún más la prueba. Durante años, miles de alumnos se han preparado el carnet con la misma fórmula: test, test y más test. Sin embargo, desde el 1 de octubre todo cambiará. El examen dejará de ser un simple cuestionario para incorporar imágenes en movimiento, donde el aspirante deberá decidir cómo actuar en plena situación de tráfico.
El objetivo: conductores más preparados
La DGT busca que los futuros conductores no se limiten a recitar respuestas aprendidas, sino que comprendan cómo reaccionar en la carretera. Una medida pensada para reducir el desconcierto que muchos sienten al pasar de la teoría a las prácticas.
El anuncio no ha caído en gracia entre quienes están ahora mismo estudiando. Tanto, que muchos han decidido adelantar su examen para evitar enfrentarse a la nueva modalidad, considerada más difícil y exigente.
Más cambios: llegan nuevas señales
Como si fuera poco, también entran en juego las nuevas señalizaciones vigentes desde julio: estaciones de servicio exclusivas para coches eléctricos, pictogramas de patinetes y diseños más inclusivos en cuanto al género.
Un reto mayor para aprobar
Los expertos coinciden: será necesario estudiar más, entender mejor y acostumbrarse a las novedades. Una transición que puede poner nerviosos a los aspirantes, pero que promete un futuro con conductores más conscientes y seguros al volante.
