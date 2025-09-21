Las cinco películas que deberías ver con tus hijos antes de que cumplan 12 años
El cine es mucho más que el acto de ver una película: es compartir, crear recuerdos y casi hasta un ritual ya sea en las salas o en tu propia casa con tu familia
El cine es mucho más que el acto de ver una película. Es casi un ritual tanto si lo haces en una sala como si eliges tu propia casa. Y si encima lo haces acompañado, en especial, de tu familia... no es solo un film. La psicóloga infantojuvenil Silvia Severino recomienda cinco películas que deberías ver con tus hijos antes de que cumplan 12 años.
Toma nota de la lista y si te falta alguna por ver junto a ellos, busca un ratito para hacerlo. Están llenas de valores como la empatía, la resiliencia, la generosidad, el apego y, por qué no, la necesidad de soltarles de la mano llegado el momento.
Allá van los nombres:
For the birds
La película de Pixar enseña resiliencia y a no dejarse vencer por la burla.
Piper
También de Pixar, enseña el valor de la inclusión y de la bondad, además del abanico de oportunidades para aprender que siempre están al alcance de la mano y en cualquier lugar o persona inesperado.
Bao
De nuevo tiramos de Pixar para recibir una verdadera lección sobre el desapego, el amor de los padres y la difícil acción de que "soltar también es amar".
The present
La película, que no es de dibujos animados, aborda el tema de la gratitud, la empatía y la aceptación de las diferencias entre niños, preadolescentes y también adultos.
Partly Cloudy
La película es una lección sobre el trabajo en equipo y cómo todos los roles importan para un objetivo en común.
