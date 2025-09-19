Cosas gratis que puedes pedir en un avión y que quizá no sabías

Además de los regalos y descuentos de algunas marcas en el día de tu cumpleaños, quizá también te interese conocer otros servicios gratuitos que puedes tener cuando viajas en avión. En los trayectos intercontinentales, muchas aerolíneas cargan a bordo pequeños extras que casi nadie pide. No son un “derecho” garantizado en todas las compañías ni en todas las cabinas, pero existen y, a menudo, te los dan si los pides con amabilidad.

Aquí va la guía práctica y en qué condiciones suele estar disponible.

Cosas gratis que suele haber en los aviones

Calcetines y antifaz (sleep kit).- En largo radio, varias aerolíneas reparten kits de cortesía con calcetines, antifaz, tapones y cepillo de dientes; en otras, los tienen a bordo y te los dan si los pides. Ejemplos comunes en el sector incluyen que algunas compañías de red los ofrezcan en Economy en vuelos largos seleccionados y que los kits más completos estén asegurados en cabinas Premium/Business.

Tapones de oído.- Frecuentes dentro de los amenity kits; si no vienen en tu asiento, es habitual que la tripulación tenga algunas unidades "a petición".

Kit dental (cepillo + pasta).- Presente en muchos kits de largo radio. Si no está a la vista, pídelos: suele haber stock limitado en la cocina del avión (galley).

Productos de higiene femenina (por si surge la urgencia).- No existe una norma universal que obligue a llevarlos, pero algunas aerolíneas sí los cargan y los entregan a petición. La disponibilidad varía por compañía, ruta y avión.

Kits/paquetes para peques (colores, juegos, pegatinas).- Varias aerolíneas entregan packs infantiles gratuitos en largo radio. Si viajas con niños, pregunta al inicio del vuelo: se agotan.

Comida o tentempiés extra (si sobra).- En internacional largo radio suele haber snack de mitad de vuelo o bandejas en galley. Si queda comida tras el servicio, muchas tripulaciones pueden ofrecerte una ración adicional si la pides y hay stock. No es un "derecho": depende del remanente y de la política interna.

Cómo pedir (y cuándo funciona)

Sé específico y amable: “¿Tendrían un set de cepillo de dientes o unos tapones?” funciona mejor que “¿tienen algo gratis?”. El momento cuenta: pide tras el primer servicio, cuando la cabina se estabiliza. Acepta el “no” con deportividad: algunos extras no están cargados en todas las rutas o cabinas (o se acabaron). Familias: pregunta por packs infantiles nada más sentarte o al despegar; vuelan.

Lo que NO debes dar por hecho

Economy ≠ amenity garantizado : en muchas compañías los neceseres completos se reservan para Premium/Business; en Turista pueden existir a bordo pero solo a demanda y si hay unidades.

: en muchas compañías los neceseres completos se reservan para Premium/Business; en Turista pueden existir a bordo pero solo a demanda y si hay unidades. Higiene femenina : no está normalizada en todo el sector; pregunta y, si puedes, lleva un “plan B”.

: no está normalizada en todo el sector; pregunta y, si puedes, lleva un “plan B”. Comida extra: depende del remanente y de las políticas internas; lo que sí es común en largo radio son snacks/agua entre servicios.

Checklist exprés antes de volar

En vuelos de más de 6–8 h , pregunta por: antifaz, tapones, calcetines, cepillo/pasta (cambia mucho entre aerolíneas/cabinas).

, pregunta por: (cambia mucho entre aerolíneas/cabinas). ¿Viajas con peques? Activity pack al despegar.

al despegar. ¿Te preocupa el hambre? Localiza el galley con snacks a mitad de vuelo y pide agua siempre que quieras.

con a mitad de vuelo y pide siempre que quieras. ¿Posible menstruación? Pregunta a la tripulación; puede que tengan toallas/tampones, pero no es universal.

En resumen, en los vuelos largos muchas compañías llevan a bordo calcetines, antifaz, tapones, kit dental y packs para niños, e incluso snacks extra… pero no siempre los verás en el asiento: pídelos. Y recuerda: algunas cosas (sobre todo higiene femenina y “segunda ración”) dependen del stock y de la política de cada aerolínea.