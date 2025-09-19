Cosas gratis que las marcas te regalan por el día de tu cumpleaños

El día de tu cumpleaños siempre suele ser un motivo de celebración. Pese a intentar no ser materialistas, lo cierto es que los regalos siempre son recibidos con alegría. Y más si son inesperados, más allá de los de tus amigos, familiares o pareja. ¿Sabías que muchas marcas te dan regalos gratis con motivo del día de tu cumpleaños? Así lo han desvelado creadores de contenido como Luis Mayayo, un joven de Zaragoza cuya cuenta (@luis.mayayo) recoge ideas de looks, vida y estilo y recomendaciones y @quechollotia, la cuenta de Vanessa, una auténtica "cazagangas" que como ella misma explica, te ayuda a conseguir descuentos y "cosas por la cara". Eso sí, en muchas de ellas te piden tener el carné de cliente o hacer una compra mínima, por lo que conviene que consultes todos los detalles de la marca o tienda que te interese de forma previa para conocer todos los detalles y requisitos.

Regalos de cumpleaños compartidos por Luis Mayayo

Burguer King: te da una Whopper

te da una Whopper Ikea : un trozo de tarta y un 10% en Ikea Family

: un trozo de tarta y un 10% en Ikea Family Starbucks : una bebida gratis

: una bebida gratis Muerde la pasta: un buffet

un buffet Llaollao : un 2x1

: un 2x1 Cinesa y Kinépolis : una entrada de cine

Ante el éxito de la publicación, vista por casi tres millones de personas, Luis Mayayo ha elaborado una segunda parte añadiendo más marcas que te ofrecen regalos por tu cumpleaños.

Sushishom: 50% de descuento en tu menú Infinity

50% de descuento en tu menú Infinity Domino's Pizza: si tres amigos piden el menú 'Come y bebe', el tuyo sale gratis

si tres amigos piden el menú 'Come y bebe', el tuyo sale gratis Game: una taza exclusiva

Descuentos desvelados por 'Qué chollo, tía'

Tous: tras una compra mínima necesaria, Tous te regala un monedero, un difusor de perfume vacío para que lo rellenes de tu colonia favorita.

tras una compra mínima necesaria, Tous te regala un monedero, un difusor de perfume vacío para que lo rellenes de tu colonia favorita. Kiko Milano: también por una compra, Kiko te regala una crema de labios que aumenta tu volumen denominada Lip Volume

también por una compra, Kiko te regala una crema de labios que aumenta tu volumen denominada Lip Volume Sephora: depende de la tarjeta de clienta que tengas. Si eres 'Black' te da un regalo y si eres 'Gold' un vale de 30 euros para gastar dentro de la tienda.

depende de la tarjeta de clienta que tengas. Si eres 'Black' te da un regalo y si eres 'Gold' un vale de 30 euros para gastar dentro de la tienda. Yves Rocher: un producto sin compra mínima

un producto sin compra mínima Rituals: un pequeño obsequio por cualquier compra que hagas

Además, en su canal de Telegram cita con detalle otras marcas con promociones exclusivas para los cumpleañeros, como Mango, Woman's Secret, Sprinter, El Corte Inglés, Swarovski, Diésel, Puma, Michael Kors, Levi's, Starbucks, Omio, Gucci y un largo etcétera.

Como ella misma aconseja, es recomendable registrarse en la tienda con antelación para tener tu carné de fidelidad o de cliente. Aunque muchas de ellas te lo recuerdan por correo o a través de un SMS, conviene fijar en un calendario las fechas en las que puedes beneficiarte de estos descuentos, ya que algunas ofertas solo son válidas el mismo día de tu cumpleaños y otros se extienden a varios días o incluso toda la semana de tu cumpleaños. Por último, organiza tu día para sacarle el máximo provecho con las ofertas que desees conseguir. Y eso sí, tal y como recuerda, ten en cuenta que las ofertas pueden variar.