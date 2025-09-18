Una de las cremas antiarrugas más eficaces solo cuesta 4 euros y la puedes encontrar en el Lidl

Las arrugas son inevitables. Pero en el mercado cada vez existen más productos y tratamiento que previenen estas líneas de expresión que se van acentuando con la edad. O al menos así se publicitan estos artículos, como cremas antiarrugas. Sin embargo, un reciente análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (en adelante OCU) ha puesto de manifiesto tras un exhaustivo análisis de trece marcas que las dos más efectivas solo logran reducir hasta un 20%. Y no es cuestión de precios, ya que la diferencia entre las dos cremas es de más de 40 euros: una cuesta 51 euros y la otra 3,99 euros.

El análisis se ha realizado con trece cremas antiarrugas que actualmente se encuentran a la venta en supermercados, farmacias y perfumerías con un valor menor de 60 euros. "Para medir la profundidad de las arrugas se empleó el dispositivo PrimosCR, con un sensor que capta la proyección de luz en la superficie de la piel y ofrece precisas imágenes tridimensionales de sus rugosidades y volúmenes", explican desde el organismo. También se midió la hidratación, en este caso mediante un corneómetro sobre cinco puntos de la mejilla. Para probarlas, las cremas fueron usadas durante un mes por 30 mujeres de entre 40 y 65 años con patas de gallo leves o moderadas bajo la supervisión de un dermatólogo.

Aunque la impresión de las mujeres que participaron en el análisis fue buena, considerando que las cremas tenían un olor agradable y una textura suave, no pegajosa, que hidrataba sus rostros, los resultados analíticos han sido concluyentes: las cremas solo logran reducir entre un 10 y un 20 por ciento las arrugas.

Crema antiarrugas Cien Q10 Intense FPS. / Archivo

Si bien una de las más efectivas fue la más carga de las analizadas, la Filorga Creme Time Filler (51 €/50ml de precio medio), la otra más efectiva es una de las más baratas, en concreto 13 veces más económica que la anterior: se trata de la Cien Q10 Intense FPS 15 de día, de venta en Lidl (3,99 €/50ml).

Filorga Creme Time Filler. / Archivo

OCU también analizó el etiquetado, identificando la presencia de algunas fragancias reconocidas como alergénicas, presentes en distinta medida en varias marcas, como las cremas antiarrugas analizadas de Xhekpon (hasta ocho diferentes), Weleda (cinco), Cien y Cosmia (tres), Nivea y Deliplus (una). Un aspecto a tener en cuenta por personas sensibles.

Factores que aceleran las arrugas

En definitiva, aunque los resultados como cremas antiarrugas son mejores que los obtenidos en el anterior análisis, "son bastante limitados, por lo que puede decirse que este tipo de cremas hidratan más que alisan", concluyen desde la OCU. Además, la organización recuerda que, junto con la edad, hay factores extrínsecos que contribuyen a acelerar o agudizar la aparición de arrugas, y que conviene tener en cuenta:

Reducir la exposición a los rayos UV y usar protectores solares.

No fumar o fumar cuanto menos mejor.

Medidas generales para una buena salud, como una dieta equilibrada, una actividad física suficiente y una buena higiene del sueño, también pueden ayudar a mejorar el aspecto de la piel.

Y no olvidar darle a la piel una hidratación regular.