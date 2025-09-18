El bambú, alimento para animales y personas que también celebra su Día Mundial

Hasta hace no muchos años, el bambú era un alimento exclusivo de los animales, especialmente de los pandas y otros mamíferos del reino animal. Sin embargo, con la llegada a las mesas españolas de la comida asiática, cada vez está más extendido su uso como acompañante en guisos y frituras. Una manera diferente de aprovechar una planta que tiene también propiedades para el medio ambiente y que se busca preservar a toda costa de cara al futuro. Es por ello que este jueves, 18 de septiembre, diversas asociaciones y entidades de todo el planeta celebran el Día Mundial del Bambú.

El origen del Día Mundial del Bambú se remonta a 2009, cuando fue aprobado por la Asamblea General de la ONU como parte del VIII Congreso Mundial del Bambú celebrado en la urbe tailandesa de Bangkok. Más allá de ser un alimento muy útil para acompañar a diversas comidas, se trata de una planta que tiene otras muchas cualidades en lo que a la preservación de la naturaleza se refiere. Entre otros muchos beneficios, contribuye a mitigar el cambio climático o la presencia de los gases de efecto invernadero. Además, debido a la abultada cantidad de bambú existente, puede también ser usado para erradicar la hambruna y la pobreza en los países menos desarrollados.

Además de en la cocina, su uso ha sido habitual durante muchos siglos como un material más de construcción, lo que le ha valido para tener el sobrenombre de 'acero vegetal'. Las principales reservas de bambú se encuentran en India, Sudamérica y el sur de África, aunque también están repartidas por todos los continentes a excepción de Europa y la Antártida. El principal motivo para su localización es la necesidad de climas húmedos y recibir luz directa del sol, siendo muy difícil en las dos regiones 'descartadas' por la propia naturaleza. En su máxima expresión, estas plantas llegan hasta los 25 metros de altura en algunos de sus tallos.

Múltiples beneficios

Cuando incluimos el bambú en nuestros platos, una costumbre importada durante las últimas décadas desde la cocina asiática, los beneficios para la salud son también innumerables. Entre otros, destaca la gran aportación de fibra que presenta y el elevado contenido de potasio que se encuentra en cada una de sus piezas, favoreciendo tanto al tránsito intestinal como al sistema nervioso. De igual manera, es un gran aliado para mantener los huesos sanos (por sus altos niveles de silicio) y alivia los síntomas habituales de la menopausia. Por si fuera poco, tradicionalmente se ha usado como medicina en varias zonas de Asia.