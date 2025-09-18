Las amenazas del mundo digital, un problema para el 45% de los adolescentes

La temprana entrada de los menores en el mundo digital es una realidad. Una situación que crece a pasos agigantados durante los últimos años, en muchos casos con el beneplácito de sus padres. En el peor de los casos, incluso, sin una tutela real de los progenitores, que dejan vía libre para que sus descendientes sufran las amenazas que suponen navegar por Internet. Contenidos violentos, mensajes de desconocidos, discursos de odio... Un sinfín de problemáticas que se están convirtiendo en un asunto a vigilar y legislar por las instituciones, que tendrían el visto bueno de los jóvenes para mejorar su experiencia digital.

Según una reciente encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un 45% de los adolescentes de entre 12 y 17 años se ha enfrentado en algún momento a alguna de las amenazas anteriormente mencionadas. En gran medida, esto ocurre por el tiempo que pasan conectado a Internet, lo que de media supone 174 minutos al día en el caso de España. Este dato, aunque elevado, es ligeramente inferior al global europeo, donde superan las 3 horas y se van hasta los 192 minutos por jornada. Además, desde la OCU alertan del crecimiento de estos periodos 'online' según van cumpliendo años.

Según el estudio, que recoge la opinión de 3.351 jóvenes europeos -702 españoles- sin la injerencia de sus progenitores, el uso de redes sociales es habitual en gran parte de su vida, pues las usan hasta seis días por semana. En el orden de favoritismo, WhatsApp (97%), YouTube (90%) e Instagram (85%) se llevan la palma; aunque más de la mitad también consumen contenido en TikTok (73%) y Facebook (54%). Otro peligro, muchas veces olvidado, es la influencia que tienen sobre los menores diferentes creadores de contenido, pues el 68% reconoce haber comprado productos o servicios tras verlos publicitados por estas personas.

Limitaciones

La parte positiva, o al menos no tan negativa, de este estudio es que los propios menores son conscientes del uso abusivo que hacen de Internet, hasta el punto de que más de la mitad (51%) están intentando autolimitarse en sus rutinas. En la otra cara de la moneda, el 15% de adolescentes que reconocen ser incapaz de conseguir dicho objetivo. Para ello, es clave el papel de sus padres o tutores legales, muchas veces a través de diferentes herramientas de control parental. Según la OCU, es más común en los adolescentes más jóvenes (94% entre 12 y 14 años) que en los mayores (78% entre los 15 y la mayoría de edad), pero en ambos casos superan los datos del resto de países europeos que participaron en la muestra.