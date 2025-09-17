¿La luz azul de las pantallas mancha la piel? Esto dice la ciencia

"La polémica está servida", asegura la farmacéutica e 'influencer' Boticaria García en uno de sus últimos vídeos compartidos en redes sociales. En esta publicación habla sobre si la luz azul que emiten las pantallas puede llegar a dañar la piel. Está demostrado que afecta a la vista y a los ciclos naturales de sueño, pero ¿qué hay del impacto en el órgano más grande del cuerpo?

Marián García, más conocida como Boticaria García, es una doctora en Farmacia, nutricionista y divulgadora de amplio espectro que en los últimos años se ha hecho muy famosa debido a su impacto en redes sociales, con más de 854.000 seguidores en Instagram, y su creciente presencia en medios tradicionales. Habitualmente se la puede ver en Zapeando (La Sexta) y Y ahora Sonsoles (Antena 3). Ha sido elegida en el top 100 de creativos por la revista Forbes.

Aunque nos pasemos el día delante del ordenador y del móvil, la intensidad de la luz azul que nos llega del sol es unas 300 veces mayor que proviene de estos dispositivos electrónicos. El objetivo principal para el cuidado de nuestra piel e protegernos de la luz que emite el sol. Quienes deben tener especial cuidado son las personas con la piel más oscura.

Se ha demostrado que la luz azul aumenta la actividad de los melanocitos y esto puede favorecer la aparición de manchas en la piel. La buena noticia es que hay evidencias científicas de que los protectores solares se combinan. Filtros ultravioleta A y B con filtros de luz visible son más eficaces para prevenir manchas de tipo melanoma. ¿Y esos cuáles son?

Elige protectores solares que indiquen específicamente la etiqueta que protegen frente a la luz visible. Son, por ejemplo, los que contienen óxidos de hierro, y puedees encontrarlos en la lista de ingredientes del producto, el famoso INCI. Con nombres como estos: CI 77491, CI 77492 y CI 77499. Y si todo esto te suena a jeroglífico, tranquilo, tu farmacéutico puede ayudarte a elegirlos.

Cómo cuidar una quemadura solar

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, protegerse del sol es algo que hay que hacer todo el año, no solo en verano. Es cierto que en temporada estival la incidencia del sol es mayor, pero sus rayos impactan durante todo el año. Por eso, hay que aplicarse protección solar en todas las estaciones, de esta manera cuidaremos nuestra piel y evitaremos su envejecimiento prematuro.

¿Y qué pasa si nos quemamos? Las quemaduras leves se cuidan por sí solas, aunque provocan dolor, enrojecimiento y dañan la piel. Los expertos aconsejan evitar exponerse al sol después de sufrir una quemadura, beber agua en abundancia y aplicar cremas con ingredientes capaces de cuidar la epidermis, como la manzanilla, el regaliz o fórmulas grasas.