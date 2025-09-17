Llega al Mercadona el producto de cocina que pedían sus clientes

Las novedades del Mercadona siempre causan furor entre sus clientes más fieles. La popular cadena de supermercados de Juan Roig Alfonso no deja de innovar y, al igual que retira productos para descontento de algunos de sus seguidores, también incorpora otros demandados por su clientela. Es el caso de los moldes de papel para freidora de aire (air fryer) que ahora se anuncian como novedad en las estanterías del supermercado.

Estos moldes son de papel de pulpa de madera con recubrimiento de silicona, de ahí que sean resistentes al agua y al aceite. Cada paquete incluye 50 unidades y las medidas de cada una de ellas son de 20x20 centímetros. Estos moldes tienen un precio de 2,50 euros, es decir, que cada unidad sale a un precio de 0,05 euros.

Además de en la freidora de aire, también se puede meter en el microondas, la cazuela y la sartén, según indican desde el supermercado. Eso sí, se deben tomar ciertas precauciones. En este sentido, cabe recordar que como máximo aguantan hasta 220 grados y que nunca se debe colocar únicamente el papel sin alimentos sobre él. Además, nunca se debe exponer a una llama abierta.