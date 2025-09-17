Cómo limpiar la lavadora por dentro, según La Ordenatriz, para que no salgan manchas en la ropa lavada
La "Marie Kondo" española nos da los cuatro pasos para quitar la suciedad de la máquina
¿Te salen manchas grises al sacar la ropa de la lavadora? Probablemente, el motivo sea que tu lavadora está sucia, aunque hay otros motivos por los que la ropa de tu lavadora salga con manchas. La Ordenatriz acaba de compartir los pasos a seguir para realizar una limpieza a fondo y dejarla como nueva.
La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 1,6 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.
Además, no solo participa en numerosos programas de televisión, sino que tiene el suyo propio en la plataforma AMC Selekt (Movistar, Orange tv, Vodafone tv, etc.). Es también autora del libro Limpieza, orden y felicidad, que agotó seis ediciones en tan solo tres meses y está cerca de 100K ejemplares vendidos.
La limpieza de la lavadora, en cuatro pasos
- Limpia el cajetín de la lavadora donde se suele echar el detergente. En muchas ocasiones, se acumulan los restos de los productos empleados. Puedes pulsar una palanca para extrar el pequeño depósito y limpiar por detrás, donde suele haber moho.
- Limpia la goma del tambor de la lavadora. Echa lejía sobre unos trapos y colócalos en el interior de la goma. Deja actuar durante doce horas y a continuación, quita los trapos arrastrando la suciedad.
- Limpia el filtro de la lavadora. Abre el filtro y limpia esta zona para muchos desconocida y, por tanto, olvidada.
- Limpia el tambor de la lavadora. Vierte unos 200 mililitros de lejía y elige un programa largo a 60 grados de temperatura. Además, puedes aprovechar para lavar los platos que habíamos humedecido en lejía para quitar la suciedad de la goma del tambor. Por último, también puedes poner un programa corto en vacío para que nunca más la lavadora te devuelva la ropa sucia con manchas grises.
