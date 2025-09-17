El código secreto de Mercadona: este es el significado de cada color

Carlos Ríos es el popular nutricionista de Huelva que ha creado el movimiento “real fooding”, un término acuñado sencillamente al hábito de comer comida real y alejarse de los ultraprocesados. A través de las redes sociales, Carlos Ríos y todo su equipo ofrecen cada día útiles consejos para mejorar nuestra alimentación a base de recetas saludables (incluso de torrijas) y planes nutricionales personalizados. Además, desde su marca 'Real Food' también comparten útiles consejos para tener en cuenta en la cocina... y en el supermercado.

Ese es el caso de una de sus últimas publicaciones sobre el código de colores que utiliza Mercadona para ordenar sus botes de especias.

Significado de colores en los botes de especias de Mercadona

Según explican desde el movimiento Real Fooding, los botes de especias tienen distintos tapones de colores: marrón, rojo, verde... y no es casualidad, sino que tiene su significado. Al parecer, los tapones rojos hacen referencia para los botes de especias molidas y las de color marrón a las especias enteras (como la canela en rama). En realidad, las del tapón verde no son especias, sino que son hierbas secas, como el eneldo, el orégano. Las del tapón azul son una mezcla de especias, como los sazonadores para pasta o pollo. El naranja es colorante y desde Real Fooding no lo recomienda. En vez de utilizar colorante, se puede usar una mezcla de cúrcuma con pimienta negra molida, añaden como truco.