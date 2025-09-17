Bizum llega a los adolescentes: ¿Cómo funciona y quiénes pueden usarlo?

Enviar dinero por Bizum no es solo cosa de adultos. Con 29,5 millones de usuarios activos y más de 4.000 millones de transacciones realizadas, Bizum se ha convertido en la solución favorita de muchos españoles para saldar sus deudas del día a día y, poco a poco, también en la de algunos niños. Lógicamente, siempre con el permiso de sus padres. ING ha estrenado recientemente una cuenta corriente sin comisiones para adolescentes de entre 14 y 17 años con la que pueden tener su propia tarjeta, pagar con su móvil, acceder a una app personalizada y enviar y recibir dinero por Bizum. De esta manera, el banco naranja se suma al resto de las entidades que ya ofrece este servicio a los menores de edad: BBVA, Bankinter, Imagin, Kutxabank, Cajasur, Cajamar y Globalcaja.

No se trata de un servicio nuevo, sino de una versión de Bizum adaptada a los más pequeños y supervisada por sus tutores legales. En general, los menores pueden enviar y recibir dinero por Bizum a partir de los 12 o 14 años, en función del banco, y tienen unos límites inferiores a los de los adultos, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com tras analizar cuáles son las cuentas para niños con Bizum. ING y BBVA, por ejemplo, permiten enviar hasta 50 euros por operación. Bankinter sube el máximo a 200 euros, aunque los padres pueden establecer límites máximos diarios, semanales o mensuales.

Para niños con el control de los padres

Bizum para menores está presente cada vez en más bancos. En 2023, más de 76.000 menores se dieron de alta en Bizum a través de BBVA y realizaron 1,5 millones de transacciones. Recientemente, Imagin ha anunciado que desde la habilitación de Bizum en marzo de 2024, los menores han efectuado más de 4,2 millones de envíos. La banca ha convertido Bizum en un gancho para captar clientes jóvenes y fidelizarlos, aunque, realmente, quienes abren la cuenta a nombre del menor y quienes la supervisan sean los padres, explican en HelpMyCash. Los niños pueden enviar dinero por Bizum, pero los padres deben darles permiso.

“Los padres pueden enviarle a sus hijos la paga por Bizum, así no tienen que darle efectivo y si un día el menor tiene una emergencia y necesita dinero rápidamente, por ejemplo, para coger un taxi, sus padres pueden hacérselo llegar en unos segundos por Bizum”, señalan en HelpMyCash. En el caso de la nueva cuenta de ING, el adulto responsable del menor puede monitorizar su cuenta, su tarjeta y Bizum, ver los movimientos y recibir notificaciones. En BBVA los padres reciben notificaciones cuando sus hijos envían dinero y, si quieren, pueden desactivarles el servicio.

Para usar Bizum, los adolescentes necesitan descargar la app del banco, normalmente adaptada a su edad y con una operativa muy limitada, es decir, necesitan su propio móvil. Según el estudio Móviles en España 2025 de TBS Education, el 70% de los niños de 10 a 15 años en España tiene móvil. “El porcentaje de niños con móvil crece significativamente a partir de los 10 años, y a los 12 años, más de dos tercios ya tienen uno (69%)”, señala el estudio. La cifra aumenta al 96% de los jóvenes de 15 años.