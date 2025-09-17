Amazon sorprende con una casa prefabricada a 8.500 euros con dos dormitorios

Amazon lo ha vuelto a hacer. Recientemente ha agregado a su catálogo un modelo de vivienda prefabricada que ha despertado gran interés, especialmente por su precio accesible: 8.483,86 euros, IVA incluido. La casa, de la marca Generic, cuenta con un diseño compacto y funcional: dos dormitorios, un baño, cocina equipada y un pequeño balcón exterior.

Lo más llamativo es lo rápido que se instala: se entrega como una unidad expandible, solo hay que desplegar paneles y fijar la estructura. Aunque ligera en su presentación, la estructura es robusta y pesa alrededor de 6.350 kg, un detalle a tener muy en cuenta.

¿Dónde puedes instalarla y cómo llega a casa?

Este modelo puede ubicarse tanto en entornos urbanos como rurales, siempre que se cumpla la normativa local. No es una construcción menor: necesita una licencia municipal, memoria técnica y planos, como cualquier vivienda. Instalarla sin permisos puede salir caro, incluso se puede obligar a retirarla.

La vivienda llega en forma de kit expandible —generalmente cargado sobre un tráiler o camión— y su montaje consiste en abrir los paneles y asegurar la estructura al suelo con anclajes. Aunque Amazon facilita el proceso, el comprador deberá encargarse del transporte (según condiciones de la plataforma) y, en muchos casos, del alquiler de una grúa para la instalación final.

Materiales y eficiencia

La base estructura está hecha con marcos de acero galvanizado y paneles sándwich ignífugos e impermeables, lo que ayuda a una buena durabilidad y protección frente a distintas condiciones climáticas. El interior ya llega con instalaciones eléctricas y de fontanería preinstaladas, incluyendo enchufes, puntos de luz, fregadero, armarios de cocina e interruptores.

El aislamiento es otro punto fuerte. Gracias a los paneles de poliuretano, EPS o lana de roca, y el recubrimiento metálico, ofrece eficiencia térmica y acústica, ideal para aprovechar mejor la energía.

Respecto a capacidad de ocupación, es una vivienda pequeña pensada para dos personas. No obstante, su personalización permite ajustar detalles si se desea adaptar a otra configuración.