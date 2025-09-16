La publicación de viviendas falsas, un problema real a la hora de encontrar piso

Es una realidad. Encontrar una vivienda -incluso una habitación- a unos precios razonables es cada vez más complicado en el tensionado mercado inmobiliario español. Con una inflación que no deja de crecer en este área de la economía, los portales especializados son una de las formas más rápidas para encontrar un nuevo hogar en la búsqueda de muchos futuros inquilinos, aunque también una fuente de problemas para algunos. Así, al menos, lo expone la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) después de realizar su último estudio, alertando de la existencia de una infinidad de ofertas fraudulentas en estas herramientas de búsqueda.

Para la realización de este estudio, la OCU decidió usar la fórmula de ser quien publicaba un anuncio falso, buscando la vulnerabilidad o buen hacer de los portales inmobiliarios. Con una identidad ficticia, se publicó en ocho páginas especializadas una oferta sobre una dirección real, pero que en el resto de parámetros utilizaba datos inventados. Ni las características propias del inmueble, ni las fotos del mismo eran reales... Y el precio, para rematar, era exageradamente alto para su localización. En todos los casos, la única validación obligatoria es la del correo electrónico y ninguno de los anuncios fue bloqueado por fraude.

Desde la OCU recomiendan que "los interesados en alquilar o comprar casa no deben entregar nunca dinero a cuenta hasta haber comprobado" que la oferta que habían visto sea real. Más allá de la visita al inmueble, algo que es casi obligatorio en estos casos si se quieren evitar estafas, la OCU apunta también a exámenes más exhaustivos que van desde herramientas gratuitas (navegadores, mapas...) hasta acercarse al Catastro o el Registro de la Propiedad para corroborar la titularidad de la casa. Asimismo, remarcan que "si el precio es demasiado interesante y le urgen para entregar una señal, conviene desconfiar".

Un correcto uso

Según el estudio realizado por la OCU, los mejores portales para buscar acomodo son Idealista y Fotocasa, amén de su gran número de anuncios y consultas, pese a contar con un número limitado de anuncios gratuitos. Por último, desde este organismo señalan tres pasos imprescindibles a la hora de encontrar una vivienda de calidad sin sobresaltos. En primer lugar, recomiendan "fijar un presupuesto realista y priorizar un barrio con amplios servicios", pensando también en el futuro. Por otro lado, sería necesario "realizar un rápido estudio de mercado" y usar los buscadores de manera efectiva aprovechando la oportunidad que ofrecen para "marcar prioridades personales" como número de habitaciones o limitaciones que presenta el inmueble.