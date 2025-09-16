Los españoles están por debajo de la media en conocimientos de ciberseguridad

Los españoles ocupan el décimo puesto a nivel mundial en conocimientos sobre ciberseguridad y privacidad en internet, según un nuevo estudio realizado por la empresa de ciberseguridad NordVPN. Los españoles destacan en la creación de contraseñas seguras (96%) y saben qué datos compartir con sus aplicaciones a través de los permisos de las aplicaciones (90%) y cómo lidiar con servicios de streaming sospechosos (89%), pero solo el 6% de ellos puede identificar los problemas de privacidad que plantea el uso de la IA en el trabajo.

La Prueba Nacional de Privacidad (NPT) anual es una encuesta mundial de libre acceso diseñada para evaluar la concienciación de las personas en las materias de ciberseguridad y privacidad online y para educar al público sobre las ciberamenazas y la importancia de la seguridad de los datos y la información. La edición de 2025 analizó 30.792 respuestas en 186 países.

“La IA ha aumentado los riesgos en internet, pero los principios básicos para protegerse no han cambiado. Las personas son cada vez más capaces de detectar estafas, pero aún hay mucha gente que no actualiza sus sistemas o reutiliza contraseñas, y esos pequeños descuidos son precisamente los que aprovechan los delincuentes. La prueba tiene como objetivo educar a las personas de todo el mundo sobre las ciberamenazas y ofrecer una orientación clara y práctica para reducir los riesgos de fraude, recolección de datos, vigilancia y otras amenazas online”, afirma Marijus Briedis, director de tecnología (CTO) de NordVPN.

Estos son los países que se colocan en los tres primeros escalones en materia de ciberseguridad y privacidad en internet:

1.- Lituania (62/100)

2.- Singapur e India (61/100)

3.- Polonia y Finlandia (60/100)

Los españoles gestionan bien las ofertas de servicios sospechosos, pero fallan en las cuestiones de privacidad relacionadas con la IA. Los resultados muestran que los españoles saben crear contraseñas seguras (96%) y qué datos compartir con sus aplicaciones a través de los permisos de estas (90%), cómo actuar ante servicios de streaming sospechosos (89%) y qué datos sensibles evitar compartir en redes sociales (89%). Sin embargo, solo el 6% de los españoles reconoce los problemas de privacidad que hay que tener en cuenta al utilizar la IA en el trabajo. Solo el 11% sabe cómo proteger su red wifi doméstica y el 13% sabe qué datos recopilan los ISP (proveedores de servicios de internet) como parte de los metadatos.

Solo una cuarta parte (26%) puede identificar un sitio web de phishing. Entre los españoles, un 4% navega por internet teniendo conocimientos mínimos (son los conocidos como ciberviajeros), mientras que la mayor parte (un 56%) obtuvo entre 50 y 74 puntos y se clasifican como ciberaventureros, con conocimientos, pero con margen de mejora. La participación de usuarios con amplios conocimientos sobre privacidad online y ciberseguridad (las ciberestrellas) fue del 7% este año, un poco más que el año pasado (6%), pero todavía por debajo de la media mundial (10%).

Los españoles tomaron conciencia de las herramientas de privacidad online, que aumentaron en cinco puntos porcentuales (hasta el 25%), el reconocimiento de las estafas impulsadas por la inteligencia artificial aumentó también en cinco puntos (hasta el 57%) y el conocimiento de cómo los dispositivos pueden infectarse con malware mejoró en un punto (hasta el 85%) en comparación con el año pasado. Sin embargo, la comprensión de la importancia de leer los términos de servicio de las aplicaciones y servicios online cayó tres puntos (hasta situarse en solo el 22%), y la capacidad para detectar URL falsas cayó seis puntos (hasta el 31%).