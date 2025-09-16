España lidera el abandono escolar en Europa: 1 de cada 4 jóvenes no termina la Secundaria

El sistema educativo en España avanza, pero no al ritmo que exige el mundo actual. El nuevo estudio de GoStudent, que combina el Informe sobre el Futuro de la Educación 2025 con estadísticas nacionales, sitúa a España en la cuarta posición entre seis grandes países europeos en cuanto a educación orientada al futuro. Sin embargo, con la previsión de que el 65% de los niños que hoy cursan Primaria trabajarán en empleos que aún no existen, el informe revela carencias estructurales: desde una financiación insuficiente en las primeras etapas hasta una brecha creciente entre la formación que reciben y las competencias que necesitarán para prosperar en el futuro. Docentes, familias y estudiantes coinciden: la forma en que preparamos a los niños para el futuro debe cambiar, y rápido.

Detrás de la cuarta posición de España en el ranking se esconde una verdad incómoda: la educación en los primeros años sigue estando infrafinanciada y poco priorizada. Las puntuaciones PISA, que miden las competencias en lectura, matemáticas y ciencias de los estudiantes de 15 años, junto con una infraestructura digital consolidada y un acceso notable a la cultura, han permitido a España alcanzar el cuarto puesto. Pero estar en la mitad de la tabla difícilmente puede considerarse un éxito.

En la última década, la financiación de la educación Secundaria superior en España representa el 30% del PIB per cápita por estudiante, mientras que en Primaria apenas alcanza el 23 %, lo que deja a los alumnos más pequeños en desventaja antes incluso de llegar a la secundaria. Esto confirma la paradoja: España lidera en acceso temprano, pero no en inversión de calidad en esas etapas clave. Como describió el economista y premio Nobel James Heckman en 2011: “El desarrollo infantil temprano, desde el nacimiento hasta los cinco años, tiene un impacto profundo en el éxito futuro de un niño. La desigualdad comienza al nacer y puede abordarse invirtiendo en educación infantil de calidad”.

Preparar a los estudiantes para empleos que aún no existen

“Que España ocupe la cuarta posición entre los países analizados es alentador”, afirma Felix Oswald, CEO y experto en educación de GoStudent en España, “pero la realidad es que aún no es suficiente. Otros países ya están realizando grandes inversiones en competencias del futuro y en apoyo al profesorado. Sin una acción inmediata y sostenida en financiación, formación e innovación, España corre el riesgo de quedarse atrás.” Solo el 46% de los estudiantes españoles afirma que la escuela les está dando las competencias necesarias para alcanzar su trabajo soñado. Aunque la cifra sitúa a España ligeramente por encima de países como Alemania o Italia, todavía refleja que una parte significativa del alumnado se siente poco preparado para afrontar su futuro profesional.