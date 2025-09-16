Mucho cuidado: Xiaomi retira del mercado uno de sus productos por sobrecalentamiento

Alerta por uno de los productos de Xiaomi. El motivo es su sobrecalentamiento y el producto retirado es una batería externa, en concreto, la 33W Power Bank 20000mAh (con cable integrado). El modelo afectado es el PB2030MI, fabricado entre agosto y septiembre de 2024. Según explican desde Facua-Consumidores en Acción, "este sobrecalentamiento de la batería se debe a problemas detectados en ciertos materiales suministrados por algunos de los proveedores".

¿Cómo saber cuál es mi modelo?

La ubicación de la numeración del modelo puede variar en función de la versión del producto y encontrarse en diferentes lugares, aunque suele estar en la zona inferior de la parte trasera de la power bank. En la página web de Xiaomi se ha habilitado un buscador para que los usuarios que hayan adquirido este dispositivo puedan comprobar si el suyo está o no entre los afectados.

Batería de Xiaomi retirada del mercado. / Cedida

¿Qué hacer si mi batería de Xiaomi es una de las afectadas?

En caso de que ya hayas comprado alguna de estas baterías externas afectadas, ten en cuenta que puedes devolverla en cualquier tienda 'Mi Store'. Asimismo, también puedes contactar con el fabricante Xiaomi a través de la web.