Si tienes una de estas diez contraseñas, tus datos están en peligro: 15.000 personas son atacadas al día por los ciberdelincuentes
Una experta en ciberseguridad explica qué hay que hacer para tener una clave segura en internet-
P. T. García
No es ninguna broma. Si usas una de estas diez contraseñas, tus datos personales están en serio peligro. La experta en ciberseguridad María Aperador advierte a través de sus redes sociales que más de 15.000 personas son atacadas por los ciberdelincuentes por este motivo. Las diez contraseñas más usadas y, por tanto, más expuestas a los hackers son las siguientes:
- 123456
- password
- 123456789
- 12345678
- 12345
- qwerty
- abc123
- Passsword1
- 1234567
- 123123
Pero hay más contraseñas en riesgo. Estas son más personales y casi todos fallamos en ello. Por ejemplo, explica María Aperador, poner tu nombre más el año de nacimiento. Otro ejemplo: "Contraseña123". Otro: poner tu equipo de fútbol favorito + números; o poner tu ciudad más una fecha. Hay usuarios que directamente prefieren no pensar en su clave y toman la vía fácil: escribir "Admin" o "Usuario". Peligro también. "Los ciberdelincuentes las conocen todas", advierte la experta.
¿Por qué son tan peligrosas?
María Aperador responde. Porque te exponen a sufrir ataques de fuerza bruta automatizados. Los hackers, además, pueden acceder a miles de cuentas en minutos y robar identidades masivamente. Entonces, ¿cómo creo una contraseña segura? María Aperador da tres claves: debe tener como mínimo 12 caracteres; mezcla mayúsculas, minúsculas, números y símbolos; y usa frases que solo tú entiendas. Un ejemplo: M1g4t0C0m2P1zz4@17h. Para tí tendrá un sentido, pero para el resto de personas (y los ciberdelincuentes) será una trabalenguas. Asimismo, la experta en ciberseguridad pide no cometer estos fallos extra: "Usar la misma contraseña para todo; guardarlas en notas del móvil, compartirlas por Whatsapp; y usar datos personales, como cumpleaños o nombres".
