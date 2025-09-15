El mueble "todoterreno" de Ikea que es perfecto para ahorrar espacio en las habitaciones pequeñas

¿A ti también se te quedan las habitaciones de casa pequeñas? Que no cunda el pánico porque tiendas de barrio, fábricas locales, carpinteros con muebles a medida y gigantes como Ikea siempre tienen alguna solución. Cuando tenemos una habitación de unas dimensiones reducidas, puede darnos dolores de cabeza cómo integrar todo lo que necesitamos en un espacio tan limitado. Una de las estrategias más útiles es aprovechar el espacio no solo a lo ancho o largo, sino también a lo alto. En Ikea ofrecen múltiples posibilidades de muebles multiposición o multifunción.

Uno de los mejores productos pensados para organizar habitaciones consiste en un mueble que reúne tres funcionalidades: cama, escritorio y armario. La estrategia consiste en aplicar dos niveles de altura, de esta forma se deja en un nivel superior la cama, aprovechando el alto de nuestra habitación.

Debajo de la cama, a la que se accede con unas escaleras verticales, estaría el escritorio, con su mesa para trabajar o estudiar y cuatro cajones que ofrecen servicio de almacenaje. En uno de los laterales de la estructura se abre paso a un pequeño armario, con cuatro baldas en abierto y un espacio cerrado con dos puertas. En el interior tenemos la barra para colgar las prendas y un cajón en la parte inferior.

Cama escritorio / Ikea

Este modelo de mueble se encuentra en Ikea bautizado como SMÅSTAD, y está disponible en 8 diseños diferentes con franjas es distintos colores, combinado con madera, o con la base del mueble en gris. Los compartimentos que componen este mueble se pueden combinar en diferentes posiciones.

Las medidas del colchón son de 90 x 200 cm, el peso máximo soportado es de 100 kg y las dimensiones totales del mueble son de 205 cm de largo, 104 cm de ancho y una altura de 182 cm, pero desde Ikea recomiendan disponer de una altura de 240 cm en la habitación. El precio es de 508 euros y se puede comprar en la web o su tienda física, con opción de servicio de transporte al domicilio.