Empaquetado genérico y limitación de los vapeadores, posibles vías para disminuir el tabaquismo

Ha pasado menos de una semana desde que el Gobierno central diera a conocer los cambios y propuestas para la nueva Ley Antitabaco, pero las críticas por su laxitud no han tardado en llegar. Este nuevo marco normativo incluye la prohibición de fumar en espacios donde hasta ahora era posible -como las terrazas- y las multas a los progenitores de aquellos menores que se inicien en este vicio. Pese a ello, la OCU ha alertado de que todavía queda mucho camino por recorrer para disminuir aún más el tabaquismo en la sociedad española, por lo que propone nuevas medidas a implantar en un futuro cercano.

Uno de los mayores problemas que detectan desde la Organización de Consumidores y Usuarios es el todavía elevado número de jóvenes que comienzan a fumar -o vapear- cuando aún son menores de edad. Según los estudios más recientes, más de la mitad de los jóvenes de entre 14 y 18 años han probado alguna vez un cigarrillo electrónico, una cifra que sigue creciendo con el paso de los años. Por ello, desde la OCU apuestan por una mayor concienciación a través de diversas campañas, consiguiendo de manera paulatina eliminar del imaginario colectivo la percepción de que los 'vaper' son menos nocivos y adictivos.

Asimismo, también hacen hincapié en la necesidad de prohibir los aromatizantes, uno de los motivos por los que los más 'noveles' en estos vicios prefieren los cigarrillos electrónicos y que aún está pendiente de varios recursos en la Unión Europea. Otro punto centrado en los menores es la prohibición expresa del hábito de fumar en aquellos vehículos privados en los que viajen menores, una medida que sería apoyada por casi el 90% de los españoles, según la última encuesta de la propia OCU. Por el momento, las limitaciones solamente hacen referencia a los vehículos de transporte con conductor y a aquellos destinados al uso laboral.

Sin marcas

Cuando una persona acude a un estanco para comprar una cajetilla de tabaco o un 'vaper', la amplia gama de colores del expositor sigue siendo hoy en día una parte más del decorado de estos establecimientos... Y un atractivo para iniciarse en su consumo. Por ello, la OCU requiere al Gobierno la aprobación de un empaquetado genérico para todos los productos relacionados con el tabaquismo, lo que podría ayudar a reducir en 80.000 personas el número de fumadores. De igual manera, también piden una mayor implicación de la Atención Primaria en el acceso a diversas intervenciones clínicas para aquellas personas que quieran dejar el hábito de fumar.