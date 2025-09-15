Día Europeo de la Salud Prostática: ¿Por qué el 15 de septiembre?

A lo largo del año, son casi infinitos los Días Mundiales, Internacionales, Europeos o incluso Nacionales que se dedican a distintas causas. Incluso, hay ocasiones en las que un mismo motivo sirve para las mismas reivindicaciones en distintas fechas y lugares. Sea como fuere muchas de ellas tienen en la medicina su razón de ser, con la concienciación y la prevención como máximos objetivos en este tipo de jornadas. Es el caso del 15 de septiembre, fecha en la que -entre otras muchas celebraciones- tiene lugar el Día Europeo de la Salud Prostática, iniciativa que se extiende a lo largo y ancho de las fronteras del Viejo Continente.

Durante los últimos años, la incidencia del cáncer de próstata ha ido en aumento tanto en el mundo como en España, aunque este crecimiento ha llevado aparejada también unas mejores técnicas de detección y tratamientos menos invasivos para el paciente. Según los últimos datos recogidos en la página web de la Asociación de Cáncer de Próstata (ANCAP), los casos de hombres diagnosticados con este tipo de tumores se acercan poco a poco a los 40.000 anuales, de los cuales fallecen en torno a 6.000 personas cada ejercicio. La cara positiva de la moneda la muestra el hecho de que el 75% de los tumores localizados (aquellos que no se han extendido a otros puntos) se saldan con una curación completa.

Pese a la importancia de pasar revisiones periódicas y acudir al urólogo al sentir la más mínima molestia, solamente un tercio de los españoles visitan a su especialista de manera recurrente, según una encuesta realizada por la AECC. Sin embargo, cuando se habla de los síntomas compatibles con alguna dolencia en la próstata, alrededor del 70% de los hombres aseguran haberlas padecido en épocas recientes. Por ello, las diferentes asociaciones oncológicas y relacionadas con la salud aprovechan cada 15 de septiembre para hacer un llamamiento a la población y recordar la importancia de las labores de prevención y detección.

Cáncer, hiperplasia o prostatitis

Aunque el cáncer de próstata será la enfermedad más conocida en lo que se refiere a este órgano, existen otras muchas que también pueden afectar al paciente de forma severa en su día a día. Este es el caso de la hiperplasia benigna, que pese a su nombre puede causar incomodidad. En concreto, se trata de una dolencia habitual en los varones mayores de 50 años, que sufren cierta obstrucción a la hora de orinar como consecuencia del crecimiento natural de la próstata a esas edades. Otro ejemplo de enfermedad prostática es la prostatitis, un tipo de infección que puede ocasionar ardor, escozor o un aumento exagerado de las visitas al servicio.