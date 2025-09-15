El accesorio de Leroy Merlin para sorprender a tus amigos cuando les invites a comer

"Si comer pizza te parece un planazo y no te pierdes ni una barbacoa, este producto de interesa". Así publicita Leroy Merlin uno de sus accesorios estrella de este verano. Con él puedes transformar tu barbacoa en un horno para pizza en cuestión de segundos ya que no necesita ninguna instalación especial. Se trata del horno BBQ para pizza "Naterial 33x33cm" para darle otro toque a tus pizzas y lograr un acabado profesional como si fueras un auténtico chef italiano.

Funciona tanto con gas como con carbón. Está fabricado en acero de color negro y ofrece tres años de garantía. "Es el accesorio perfecto para preparar pizzas caseras con resultado profesional. Gracias a su diseño portátil, podrás llevarlo a cualquier sitio", explican. Y es que sus medidas son: 35 x 12 x 12 cm (ancho x alto x fondo), es decir, que tampoco ocupará mucho por casa cuando no lo uses. Su precio es de 69,99 euros.

"Las pizzas salen con otro sabor"

El accesorio tiene una valoración de 4,3 sobre 5 en la web de Leroy Merlin. Entre las opiniones más positivas, los usuarios recomiendan el producto por el resultado: "Las pizzas salen con otro sabor. Increíble", comenta uno. "Salen crujientes y sabrosas", añade otra.

"¡Qué grata sorpresa! Lo usamos en nuestra parrilla de gas. Cumple su función a la perfección; las pizzas y las tartas flambeadas están buenísimas. La única pega es que es un poco pequeño", aportan en otro comentario. "La usamos para barbacoa y quedaron muy buenas. Importante controlar que la temperatura esté dentro de la zona color verde. La única pena es que no incluye la pala para meter y sacar la pizza", apostilla otro.

Eso sí, los clientes piden alguna aclaración sobre qué lado de la piedra usar, ya que ambos son diferentes: "La piedra tiene dos caras diferentes: una parece esmaltada y la otra no. No hay instrucciones sobre en qué cara hornear la pizza" (...) "Buenos días, ¿de qué manera se usa la piedra, por favor? Porque los dos lados son diferentes. Gracias".

Una duda habitual que ya ha sido resulta por el servicio de Leroy Merlin: "Hola Axel T, la piedra para pizza está hecha de cerámica blanca, pero se le ha añadido una capa de esmalte gris para que sea más suave y fácil de manejar. La cocción se realiza sobre la superficie gris. Quedo a su disposición y le deseo un buen día".