Lidl triunfa con su peine eléctrico y barato que peina y alisa el pelo a la vez

Lidl ha lanzado un cepillo alisador eléctrico de la marca Cien Beauty por solo 11,99 €, convirtiéndose así en una alternativa asequible frente a otras herramientas de alisado de gama media-alta. De esta manera, el supermercado logra combinar estilo y practicidad a un precio al alcance de todos.

¿Qué lo hace destacar?

Este cepillo incorpora cerámica en sus cerdas, lo cual ayuda a distribuir mejor el calor y reducir el daño al cabello. Además, tiene una pantalla digital para ajustar la temperatura, ofreciendo precisión para adaptarlo al tipo de pelo.

El diseño de este cepillo está pensado para que sea cómodo y simple de usar. No se necesitan grandes conocimientos técnicos para alisar el cabello, ya que la combinación de materiales y controles lo hace una herramienta práctica incluso para quienes no suelen usar aparatos eléctricos de belleza.

Riesgos y precauciones que conviene tener en cuenta

A pesar de su precio atractivo y funcionalidades, los expertos recuerdan que el calor directo siempre puede afectar al cabello: es recomendable usar protector térmico, evitar temperaturas demasiado altas, y no abusar del alisado frecuente para minimizar daños al pelo como sequedad, quiebre o puntas abiertas.

Cepillo / Lidl

Un lanzamiento esperado

El anuncio de Lidl ha generado interés porque combina tres elementos que suelen ser difíciles de encontrar juntos: buen precio, tecnología decente, y facilidad de uso. Para muchos consumidores, esto supone que no hace falta acudir a marcas muy caras para conseguir un acabado aceptable.

Consejos para sacar el máximo provecho

Si piensas hacerte con este cepillo, aquí van algunas recomendaciones: