Aplica la "fórmula mágica" de La Ordenatriz para limpiar bien el suelo exterior tras el verano

El verano va llegando a su fin y toca recoger todos los trastos del mobiliario exterior: mesas, sillas, piscinas hinchables, hamacas... Tras su periodo de disfrute, es hora de su limpieza y recogida para almacenarlos de forma correcta y prolongar su vida útil. Y lo mismo ocurre con el suelo de la terraza o cualquier superficie de exterior. Al estar a la intemperie, suelen ensuciarse a menudo y, a fin de no acumular suciedad, su limpieza es más que recomendable. Pero, ¿cómo? La Ordenatriz, es decir, la "Marie Kondo" española, tiene la solución.

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. Actualmente, es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España. Además, no solo participa en numerosos programas de televisión, sino que tiene el suyo propio en la plataforma amc selekt (Movistar, Orange tv, Vodafone tv, etc.). Es también autora del libro Limpieza, orden y felicidad, que agotó seis ediciones en tan solo tres meses y está cerca de 100K ejemplares vendidos.

Para la limpieza total de suelos de exterior, La Ordenatriz vuelve a echar mano de su "fórmula mágica": "Vale para todo tipo de suelos de exterior, poyetes de ventana, suelos de garaje, incluso manchas de grasa en el suelo (aunque en este caso suele ser necesario repetir varias veces si la piedra o pavimento es muy poroso)", expresa.

¿Cómo hacer la fórmula mágica de La Ordenatriz?

¿Pero, cuáles son los ingredientes de su "fórmula mágica"? Son estos:

Medio litro de agua caliente

2 cucharitas de jabón en escamas

50 ml de amoniaco

Como indica, el jabón en escamas lo venden en cualquier supermercado o droguería. "Da igual si es verde o naranja. Si lleva glicerina mejor, pero no es imprescindible. Tiene un tratamiento especial para que sea en escamas y se disuelve en agua caliente", explica. Eso sí, si no lo encuentras, puedes usar el jabón casero de toda la vida (o incluso el jabón Lagarto) desmenuzándolo, pero en este caso la cantidad será menor. Advertencia: no se puede usar jabón Beltrán, porque "se puede comer el color"

En relación al amoniaco, puedes usar perfumado o sin perfumar, pero mejor si no tiene jabón incorporado "ya que sería demasiado jabón junto con el que añadimos nosotros". Si eres alérgico al amoniaco, La Ordenatriz señala que puedes sustituirlo por vinagre de limpieza, aunque su eficacia es menor. "También puedes usar alcohol, pero cuidado si el tintado de la prenda no es estable".

Esta fórmula mágica de La Ordenatriz se ha popularizado y tiene un montón de usos, como para la limpieza de los suelos de exterior.