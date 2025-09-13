Kiwi verde y salud intestinal: eficacia reconocida

¿Eres de los que toma un kiwi por la mañana para "ir bien al baño"? Pues te interesa saber que es la primera fruta que ha merecido una alegación de salud aprobada por la Unión Europea: el consumo de kiwi verde contribuye al funcionamiento normal del intestino al aumentar la frecuencia de las deposiciones. Esto es ciencia, no publicidad.

El kiwi contiene el doble de vitamina C que la naranja. / Archivo

Alegaciones de salud, muy cotizadas

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aseguran que una alegación de salud sigue un riguroso proceso científico y regulatorio. En la Unión Europea, las alegaciones de salud en los alimentos siguen una estricta normativa y solo se permiten si han sido evaluadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y autorizadas por la Comisión Europea, tras lo cual se incorporan al Registro comunitario de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables.

Para conseguirlo:

Los operadores de empresas alimentarias deben presentar su solicitud a la autoridad nacional competente de un Estado miembro.

Esa autoridad remite las solicitudes válidas a la EFSA para su evaluación científica y a la Comisión y los Estados miembros para su información.

La EFSA emite un dictamen científico.

La Comisión Europea toma la decisión final sobre la autorización, basándose en el dictamen de la EFSA, las disposiciones del Derecho de la Unión y otros factores legítimos.

Las declaraciones autorizadas deben ir acompañadas de todas las condiciones de uso necesarias, incluyendo restricciones o advertencias.

El kiwi puede presumir de sus efectos

Con la autorización de su declaración de propiedades saludables, el kiwi verde (Actinidia deliciosa "Hayward") se suma a otros nutrientes que tienen también reconocidas alegaciones de salud, como la Vitamina C, el Calcio, el Hierro, los ácidos grasos omega 3 o los betaglucanos de la avena y la cebada.

En el caso del kiwi verde, la solicitud fue presentada por Zespri International Limited, después de años de investigación. "La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en junio de 2021 publicó su dictamen científico positivo, concluyendo que se había establecido una relación de causa-efecto entre el consumo de kiwi verde y el mantenimiento de una defecación normal", detallan desde la OCU.

El kiwi es una fruta diurética / Getty Images

Alegación y condiciones de uso

La formulación final de la alegación es "El consumo de kiwi verde contribuye al funcionamiento normal del intestino al aumentar la frecuencia de las deposiciones".

Solo puede utilizarse para kiwis verdes frescos vendidos como tales, o kiwis verdes frescos que hayan sido pelados o cortados.

La ingesta diaria mínima para obtener el efecto beneficioso es de al menos 200 gramos de pulpa de kiwi verde fresco.

de pulpa de kiwi verde fresco. Se debe informar al consumidor de que el efecto beneficioso se obtiene con esta ingesta diaria.

El kiwi, más allá del efecto reconocido en la alegación, es rico en vitamina C y potasio, pero hay muchas otras frutas que también proporcionan indudables beneficios. En general, frutas, verduras y hortalizas son una buena herramienta para seguir una alimentación baja en grasas, llena de vitaminas y rica en fibra. "Opta preferiblemente por los productos de temporada para disfrutar de mejores precios y mejor sabor", concluyen desde la OCU.