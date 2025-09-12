La nueva forma viral de jugar al mítico UNO con solo doce cartas

Da igual que estés en la playa, en una terraza o en casa. Da igual que seas niño o adulto. El UNO es ese juego popular que lo ves allá donde vayas porque es simple, rápido, fácil e ideal para apartar un rato las pantallas. Los hay hasta de agua plastificados para que juegues incluso dentro de la piscina.

El mitico juego tiene ya 54 años y se dice que nació en una barbería.

Tienes tantas adaptaciones como quieras pero hay una viral que hemos descubierto en las redes sociales que te dejará sin palabras. ¡Y solo con doce cartas! Eso sí, solo podrás jugar con otra persona. Echa un vistazo aquí:

Líder en ventas

El UNO es uno de los juegos de mesa más populares de todo el mundo. Su propietaria es Mattel desde el año 1992 y en la actualidad vende 17 copias por minuto.

En la actualidad hay más de medio centenar de versiones del UNO.