La nueva forma viral de jugar al mítico UNO con solo doce cartas
Después de 54 años desde que se inventara, sigue de moda porque es simple, rápido, fácil y para todas las edades
Da igual que estés en la playa, en una terraza o en casa. Da igual que seas niño o adulto. El UNO es ese juego popular que lo ves allá donde vayas porque es simple, rápido, fácil e ideal para apartar un rato las pantallas. Los hay hasta de agua plastificados para que juegues incluso dentro de la piscina.
El mitico juego tiene ya 54 años y se dice que nació en una barbería.
Tienes tantas adaptaciones como quieras pero hay una viral que hemos descubierto en las redes sociales que te dejará sin palabras. ¡Y solo con doce cartas! Eso sí, solo podrás jugar con otra persona. Echa un vistazo aquí:
Líder en ventas
El UNO es uno de los juegos de mesa más populares de todo el mundo. Su propietaria es Mattel desde el año 1992 y en la actualidad vende 17 copias por minuto.
En la actualidad hay más de medio centenar de versiones del UNO.
- Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba
- ¿Es que me quieres matar?', la versión de la víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Los doce ayuntamientos zamoranos subvencionados para elaborar o actualizar sus inventarios
- Zamora reniega de Zamora
- Un incendio en el entorno de la Fuente de la Salud de Zamora capital moviliza a los bomberos
- Impugnada la candidatura de Isabel García para Nuestra Madre de Zamora
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios