Teletrabajo: en qué sectores hay más ofertas para trabajar desde casa

El próximo 26 de septiembre es el Día Internacional del Teletrabajo. Por ello, InfoJobs ha analizado un año más la situación de esta fórmula laboral en nuestro país y presenta su V Radiografía del Teletrabajo en España, elaborada a partir de encuestas a más de 4.600 personas de la población activa y a 1.500 empresas.

El informe revela que uno de cada cuatro trabajadores ocupados (25%) teletrabaja en la actualidad, frente al 75% que mantiene un esquema 100% presencial. Entre quienes trabajan en remoto, la mayoría lo hacen en formato híbrido (19%), mientras que solo un 6% desarrolla su actividad de manera totalmente remota. La intensidad del teletrabajo también presenta un patrón definido: solo un 21% lo ejerce todos los días, mientras que la mayoría (casi ocho de cada diez) combina días en remoto y días presenciales, lo que refuerza el papel del modelo híbrido como fórmula dominante en España.

Desde el punto de vista de las empresas, el 46% ofrece alguna modalidad de trabajo en remoto, un registro muy similar al del año pasado (45%). Esta cifra supone el primer repunte, aunque leve, tras la caída iniciada en 2021, cuando tres de cada cuatro compañías permitían teletrabajar. Si nos centramos en la tipología de modalidad ofrecida, los datos muestran un cambio en la composición. El teletrabajo 100% remoto sigue reduciéndose y pasa del 12% al 11% de las empresas que lo ofrecen, mientras que el modelo híbrido recupera espacio al crecer del 33% al 35%. Es decir, el descenso de 2024 se debió principalmente al retroceso del híbrido, que ahora vuelve a ganar peso, mientras que la opción totalmente remota mantiene una tendencia más contenida a la baja.

Archivo - Imagen de archivo de teletrabajo / EDUARDI PARRA/EUROPA PRESS - Archivo

Los sectores con más ofertas de teletrabajo

Aunque el liderato en teletrabajo por categoría profesional se lo lleva comercial y ventas, que se trata también del más destacado en la publicación de vacantes totales, destaca la categoría de informática y telecomunicaciones (IT), siendo la que concentra mayor peso del teletrabajo.

Según la encuesta de InfoJobs, siete de cada diez profesionales del sector trabajan en remoto, ya sea en formato híbrido o totalmente online. Además, el 68% de las vacantes publicadas en InfoJobs para este ámbito ofrecen la posibilidad de teletrabajar, muy por encima de la media del portal (12%). Dentro de estas posiciones destacan los perfiles técnicos: en 2025, entre el 75% y el 90% de las ofertas de analistas IT, desarrolladores/as backend, consultores/as TIC o ingenieros/as full stack y frontend incluyen teletrabajo.

Otros sectores con presencia significativa de vacantes en remoto son comercial y ventas (21% de las ofertas de teletrabajo publicadas en InfoJobs), atención al cliente (11%) y educación y formación (9%). Geográficamente, la oferta se concentra en Madrid (40%), Cataluña (19%) y Andalucía (11%).