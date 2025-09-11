¿Sabías que Dalí diseñó el logo de Chupachups?

¿Te gustan los Chupa Chups? Este dulce mítico y duradero tiene una historia que va más allá del redondo, dulce y pegajoso caramelo en sí. Su logo es reconocido en el mundo entero pero lo que poca gente sabe es que el rediseño más reconocido de su marca fue obra del mismísimo Salvador Dalí.

Todo fue en un momento, a finales de los años 60, que la marca buscaba la expansión internacional.

Los responsables de Chupa Chups contrataron al afamado artista cuando contrataron al afamado artista para posicionar la marca y que fuera reconocida en casi todos los sitios del mundo.

Dalí no tardó más que una horas en realizar el boceto sobre una servilleta de papel, sin embargo, su huella perdura.

Su primer eslógan fue este: "Es redondo y dura mucho, Chupa Chups".

El logotipo incluye la forma de una margarita que inicialmente era amarilla con el nombre "Chupa Chups" en rojo bien visible para ser visto desde cualquier ángulo.

El logo de Dalí se convirtió en uno de los emblemas más icónicos y reconocibles de la historia, y se considera un diseño trascendental para la marca.