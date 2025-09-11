La nueva colección de Ikea que amas u odias y que promete arrasar

La firma sueca sorprende con una Navidad en tonos rosa chicle, azul bebé y verde intenso, gracias a la visión juguetona y audaz del diseñador que arrasa en medio mundo.

Una Navidad a todo color

Adiós al blanco y la madera de siempre: Ikea apuesta por una estética vibrante y lúdica con una colección exclusiva de 12 piezas diseñadas junto a Gustaf Westman, disponible a partir del 10 de octubre de 2025. Platos cuadrados en tonos rosas y verdes, tazas con platillos extragrandes y hasta un jarrón en espiral metálica redefinen la mesa navideña con humor y frescura.

La magia de Westman

Conocido por su estilo curvilíneo y optimista, el creador sueco ha sabido plasmar su sello en cada objeto. “Tuve la oportunidad de revolucionar la estética navideña convencional, añadiéndole alegría y audacia”, asegura el diseñador, que ya ha convertido piezas como su famoso curvy mirror en iconos de tendencia.

Del minimalismo al ‘dopamine design’

La paleta cromática mezcla los clásicos rojo y verde con tonos poco convencionales como el rosa chicle y el azul bebé. El resultado: porcelana, loza y metal en versiones escultóricas que invitan a celebrar sin formalismos, con un espíritu joven y global.

Una propuesta para todo el año

Lejos de limitarse a diciembre, la directora creativa Maria O’Brian explica que la intención era crear piezas inclusivas y alegres que funcionen en cualquier reunión: “Queríamos un enfoque moderno y lúdico que sirva para disfrutar con quienes más importan, cualquier día del año”.

La Navidad más atrevida de Ikea

Con esta colaboración, Ikea abraza la tendencia del dopamine design, un estilo que apuesta por los colores, las formas redondeadas y la creatividad como vía para generar bienestar y felicidad en el hogar.