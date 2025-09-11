Descuentos en Lidl: cuidado, puede ser una trampa

Fue un usuario, apuntan en la OCU, quien se percató de que algo no iba bien: buscaba un sofá, y lo encontró a precios muy competitivos en Lidl. Ante una oferta de esas que no se pueden rechazar, y urgido porque la "promoción" llegaba a su fin, decidió comprarlo, entrando en la web. Sin embargo, la página en la que realizó la compra no era la oficial de la tienda, sino una página fraudulenta.

Una vez más, los ciberdelincuenteshacen de las suyas, aprovechando los recursos de internet, al “posicionar” en Google páginas de publicidad maliciosa, que dirigen a una web fraudulenta. En este caso, la página falsa suplanta la identidad de la cadena de supermercados Lidl. Y, al tratarse de un comercio muy conocido, con anuncios de productos variados, muebles, productos de jardín, electrodomésticos, menajes, productos para niños…, es mucha la gente que puede caer en la trampa y hacer las compras en una página que no es real, que se quedará con el dinero que paguen y no le darán nada a cambio. De hecho, Incibe habla de "fraude masivo".

¿Qué hacer si has picado?

Efectivamente, muchos pueden haber caído en la trampa y haber "comprado" un producto en una tienda falsa. ¿Qué hacer en ese caso? Estos son los consejos que dan en la OCU:

1. Comunica el robo al banco.

2. Bloquea la tarjeta con la que hayas realizado el pago. Aunque lo hagas a través de la app de la tarjeta, no dejes de avisar de que se ha producido un uso no autorizado.

3. Denuncia los hechos. Presenta una denuncia en la policía o en la guardia civil, para que investiguen los hechos. Esa denuncia puede ser necesaria para reclamar la devolución

4. Reclama tu dinero. Si se amparan en una posible negligencia, reclama. Las entidades tienen la obligación de revisar y auditar periódicamente los procedimientos, lo que implica, por ejemplo, bloquear operaciones que se salgan del patrón habitual de pagos, disponer de tecnología antiphishing para detectar páginas clonadas o prevenir y detectar ataques mediante la infección por virus de ordenadores u móviles.