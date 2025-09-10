El súper alimento que mejorará tu intestino: la manzana cocida
Ayuda a evitar el estreñimiento, desinflama la mucosa digestiva y es mano de santo contra divertículos y otros problemas intestinales gracias a la pectina
¿Sabes para qué es bueno, muy bueno, la manzana cocida? Te sorprenderá saber que es casi mágica para la mejora del intestino. Y todo gracias a la pectina, que desinflama la mucosa digestiva y, por ende, el colon irritable, los divertículos y los problemas intestinales.
Al cocinar la manzana, la pectina se convierte más biodisponible, según informa en sus redes sociales la doctora Pilar Esteban (@dra.pilaresteban) con la formación de una especie de gel en el intestino que ayuda contra el estreñimiento, reduce la inflamación de la mucosa intestinal y promueve la curación de microlesiones.
Es un probiótico natural maravilloso y muy rico en antioxidantes. Además, su textura suave y predigerida requiere menos ácido estomacal para procesarla.
¡Y está rica! Todo son ventajas.
