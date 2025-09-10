Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El súper alimento que mejorará tu intestino: la manzana cocida

Ayuda a evitar el estreñimiento, desinflama la mucosa digestiva y es mano de santo contra divertículos y otros problemas intestinales gracias a la pectina

Contar manzanas es una habilidad cerebral que sigue patrones de supervivencia.

Contar manzanas es una habilidad cerebral que sigue patrones de supervivencia. / Marco Roosink en Pixabay.

Abril Oliva

¿Sabes para qué es bueno, muy bueno, la manzana cocida? Te sorprenderá saber que es casi mágica para la mejora del intestino. Y todo gracias a la pectina, que desinflama la mucosa digestiva y, por ende, el colon irritable, los divertículos y los problemas intestinales.

Al cocinar la manzana, la pectina se convierte más biodisponible, según informa en sus redes sociales la doctora Pilar Esteban (@dra.pilaresteban) con la formación de una especie de gel en el intestino que ayuda contra el estreñimiento, reduce la inflamación de la mucosa intestinal y promueve la curación de microlesiones.

Es un probiótico natural maravilloso y muy rico en antioxidantes. Además, su textura suave y predigerida requiere menos ácido estomacal para procesarla.

¡Y está rica! Todo son ventajas.

