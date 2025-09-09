Estos son los únicos siete barrios de Madrid con alquileres por debajo de los 1.000 euros

Desesperación. Esa es la palabra que resume el sentimiento de quienes buscan piso en Madrid y no encuentran nada por debajo de los 1.000 euros. Y la historia también se repite en Barcelona. Con el fin de ayudar a encontrar zonas de alquiler más asequibles, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calculado el precio medio anunciado para una vivienda usada de 90 m2 construidos, en buen estado y con ascensor, en 114 barrios de Madrid y 43 barrios en Barcelona.

Los siete barrios de Madrid con alquileres por debajo de los mil euros al mes

El barrio más barato de Madrid es Pavones, en el distrito de Moratalaz, con una renta mensual media de 810 €/mes para el citado piso de 90 m2, seguido muy de cerca por San Andrés, distrito de Villaverde, con 815 €/mes. Luego Los Rosales, también en el distrito de Villaverde, con 884 €/mes; y Orcasitas (Usera), con 885 €/mes. A continuación, Zofio (Usera): 900 €/mes; el casco histórico de Vallecas: 947 €/mes; San Fermín (Usera): 976 €/mes; Fontarrón (Moratalaz): 1.027 €/mes; y Puerta Bonita (Carabanchel): 1.028 €/mes.

Son barrios de los distritos del sur y el sureste, lejos del centro, con escasa presión turística y alta densidad de vivienda social. En su contra, el escaso porcentaje de viviendas rehabilitadas y la baja calidad constructiva.

El barrio de Porta, el más asequible de Barcelona

Se trata de Porta, en el distrito de Nou Barris, con una renta mensual media de 996 €/mes para el citado piso de 90 m2. Los siguientes en la lista de alquileres más baratos son Sant Andreu: 1.397 €/mes; Sant Martí de Provencals: 1.516 €/mes; Vilapicina i la Torre Llobeta (Nou Barris): 1.553 €/mes; El Guinardó: 1.604 €/mes; y en el distrito de Sants Montjuic La Font de la Guatlla y Hostafrancs. 1.685 y 1.698 €/mes respectivamente.

Son barrios que tienen en común su situación en la periferia o las laderas, lo que dificulta el acceso, su antigüedad y la baja presión turística, además de la poca oferta de ocio o servicios en el entorno más próximo.