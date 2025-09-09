Mapa de los caladeros digitales: así operan quienes buscan a los menores en internet

Aquellos agresores que persiguen a menores pescan, sobre todo, en espacios donde los niños y los adolescentes pasan más tiempo. Como las redes sociales, donde puede producirse la captación y desarrollarse el grooming. La mensajería privada, donde se produce un mayor número de chantajes y sextorsión. Plataformas de streaming, porque hay una exposición del menor en tiempo real y pueden monitorizar sus movimientos. Y los videojuegos en línea, porque el contacto es amigable y pueden coger confianza. En Panda profundizan en este mapa de caladeros digitales donde se busca a menores en internet.

Redes sociales: uno de los principales puntos de contactos

Según advierte Hervé Lambert, Global Consumer Operation Manager de Panda Security, “redes como Instagram, TikTok, Facebook o Snapchat son entornos muy frecuentados por menores. Lugares que consideran seguros y en los que comparten fotos, vídeos y datos personales que los ciberdelincuentes usan para obtener material íntimo”. Estas plataformas son uno de los mejores caldos de cultivo para los ciberdelincuentes. A través de perfiles falsos, engaños, regalos digitales y manipulación emocional logran ganarse su confianza. “Para luego pasar al grooming, la sextorsión o el ciberacoso”, avisa el directivo de Panda.

Mensajería instantánea y contacto privado

Otro de los caladeros habituales son las aplicaciones de mensajería instantánea tipo WhatsApp o Telegram. “Estas aplicaciones permiten un contacto directo, privado y difícil de supervisar por adultos”, indica Lambert, quien también señala que es en estos entornos donde “se suele producir los casos de sextorsión y el envío de mensajes sexuales no deseados”.

Videojuegos online y chats asociados

Los videojuegos online y los chats asociados “también son escenarios propicios para establecer confianza con menores”, dice el experto. En este tipo de plataformas, los agresores suelen participar con perfiles falsos, haciéndose pasar por un jugador más de edad similar a la de aquellos a los que intenta engañar. Usando avatares o nicknames creíbles para integrarse en las partidas y buscan jugar varias veces con la misma víctima para generar confianza. En los chats de estos juegos “comienzan con charlas inocentes durante las partidas para, poco a poco, preguntar por temas personales e invitar al menor a pasar a chats privados”.

Plataformas de ‘streaming’ y foros

Las plataformas tipo YouTube, Twitch y TikTok Live “también son caladeros para los agresores de menores, porque logran interactuar con ellos en directo”, advierte el directivo de Panda. Y los foros y las comunidades virtuales también podrían considerarse en esta lista, porque son espacios poco controlados y el anonimato facilita el contacto sin dejar apenas rastro.

Mediación parental

Prohibir nunca es la solución para proteger a los menores en Internet, porque genera lo que se conoce como el efecto ‘fruto prohibido’. Que no es otra cosa que invitar a los menores a buscar y utilizar internet a escondidas. Una situación que “les deja más expuestos porque lo hacen sin supervisión ni control de un adulto. Y desobedeciendo una norma explícita, por lo que, si hay algún problema, será más difícil que lo verbalicen para pedir ayuda porque no querrán confesar su falta”.

Educación y acompañamiento como clave preventiva

“Lo que deben hacer los padres y tutores de un menor para evitar que éste caiga en engaños es adquirir las competencias digitales necesarias y mantenerse actualizados en el uso seguro y responsable de la tecnología”, señala Lambert, quien cree que sólo de esta manera serán capaces de guiarle y acompañarle durante su uso de internet y protegerse de sus riesgos.