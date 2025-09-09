¿Me pueden echar del trabajo por llevar pasteles? La respuesta de un asesor fiscal

"Ya no te van a dejar ni traer pastelitos dulces el día de tu cumpleaños a tu puesto de trabajo para tus compañeros y es que una conocida cadena francesa de supermercados despedía hace unos meses a un trabajador por este motivo". Así empieza José Ramón López, asesor fiscal, a contar en su perfil de TikTok como este motivo puede considerarse despido improcedente y por tanto, tu empresa debería recompensarte con una cuantiosa indemnización.

"Ahora los detalles pero el despido es improcedente. 105.000 euros de sanción de indemnización. Vamos a ver el caso. Como la empresa ha intentado ir de lista y le ha salido mal la jugada igual que muchas veces lo intentan los trabajadores ir de listos y les sale mal la jugada también. Resumiéndolo mucho en este caso el supermercado por política interna no deja comprar bollería, dulces, lo que sea, en horario sin haberlo pagado", cuenta López.

"El trabajador compró un importe total de sesenta y ocho con ochenta y dos euros, no lo pagó el momento y lo pagó después pero pagó diez euros aproximadamente le cobraron solo una unidad de varios lotes que compró. Su gerente, a los pocos días le dice "Ey, que me tienes que pagar la diferencia cincuenta y ocho con cincuenta y nueve euros", perfecto él lo paga y le pide además que no se adopten represalias ni contra la cajera que le cobró esa cantidad incorrecta ni contra él, que simplemente fue un error humano y esto es importante", sigue el asesor.

"¿Os acordáis que, por política interna no se podía llevar a cabo estas prácticas, esto de comprar y no pagar? Pues en otras ocasiones se han dado estas prácticas sin que haya habido sanciones ni represalias", explica.

"Otro detalle importante, el trabajador gozaba de una reducción de jornada lo solicitó por razones de salud ocular y bueno sabéis qué pasó a las semanas despedido por desobediencia y transgresión de buena fe contractual pero el trabajador lo ha recurrido y ha ganado y le han indemnizado 105.000 euros aproximadamente".

"Qué ha pasado aquí, que realmente la medida de la empresa no es en absoluto proporcional con lo que el trabajador hizo y además lo que dice la sentencia es que el trabajador no tiene una intención real una intención consciente de apropiarse de determinados productos vamos, que fue un error humano y que lo subsanó en cuanto se lo dijeron, en cuanto se enteraron y además dice la sentencia que menor importancia tiene todavía la desobediencia del empleado porque era una conducta consentida por la empresa en otras ocasiones y en otras ocasiones no se tomó ningún tipo de medida aunque estuviese por normativa interna así que la jugada le ha salido bastante mal a la cadena de supermercados", concluye el asesor.