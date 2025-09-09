Soy una cebolla: si me pones en la nevera, me lleno de moho

"¡Tenemos miedo al frío!". Es el grito de guerra de la cebolla, la berenjena, la patata, el plátano, el tomate... y otras muchas frutas y verduras que a menudo metemos por error en la nevera sin conocer que así estamos arruinando sus propiedades. Y es que no todas tienen su sitio en la nevera, otras están mejor a temperatura ambiente, caso también del calabacín, el aguacate, el mango o la calabaza.

El frío en estos productos puede causar moho, manchas negras, sabor apagado, pérdida de aroma además de arrugas, textura blanda, deshidratación, picos de azúcar y hasta un proceso de maduración incorrecta.

En este vídeo de @ecovital te lo resumen todo de una manera muy visual y divertida. Mira.

¿Frutas o verduras?

Es otro asunto que genera confusión. Cada uno pueda llamarlas como quiera pero solo una denominación es correcta.

Los términos fruta y verdura son populares y no científicos. Ambos provienen de las plantas comestibles que se utilizan habitualmente, la diferencia reside en la parte de la planta de donde provienen.

Se denominan fruta o fruto aquellas partes de las plantas resultantes de la fecundación de sus flores y que producen semillas para la reproducción de la especie. Generalmente se encuentran envueltas con una pulpa y una piel con el fin de proteger el desarrollo de las semillas.

En general, el término fruta se aplica a los frutos que tienen sabor dulce, como las peras, los melocotones, las ciruelas, los melones, las cerezas, las fresas, las naranjas o las almendras. Y se tiende a catalogar como verduras al resto de los vegetales comestibles, aunque algunos de ellos son en realidad los frutos de la planta, como son el pimiento, la berenjena o los tomates.

El tomate es el ejemplo principal. Es una fruta desde el punto de vista botánico (tiene semillas), pero se usa como una verdura en la cocina por su sabor menos dulce. También se confunden el aguacate, la berenjena, el pimiento y la calabaza.