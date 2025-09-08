Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tirón de orejas a cinco conocidos supermercados y tiendas por incumplir la ley

OCU exige que se informe claramente durante el proceso de compra del derecho del consumidor

Isabel Rodríguez

¿Alguna vez has comprado un aparato electrónico y cuando te lo han llevado a casa has querido entregar el viejo y el transportista no te lo ha recogido? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante el Ministerio de Consumo a cinco conocidas plataformas de venta online por no facilitar la retirada gratuita de los pequeños y medianos aparatos eléctricos y electrónicos a los que sustituyen, tal y como establece la normativa de residuos.

La legislación sobre reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) obliga a las empresas que comercializan este tipo de aparatos a garantizar en el momento de la entrega la recogida del aparato antiguo al que sustituyen, sea cual sea su tamaño. "Lamentablemente, no es lo habitual: entre las diez grandes plataformas online analizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), solo Mediamarkt roza el pleno cumplimento de este derecho", explican desde la OCU. 

Los peores resultados los reúnen Carrefour, Conforama, El Corte Inglés, PC Componentes y Worten. Ninguna de estas cinco conocidas plataformas permite solicitar la retirada de residuos electrónicos de pequeño o mediano tamaño, como televisores, afeitadoras, móviles o ratones inalámbricos; solo de los más grandes como los frigoríficos. Consecuentemente, en el momento de la entrega de los productos menos voluminosos el transportista se negó a recoger el viejo dispositivo al no tener instrucciones del vendedor para hacerlo. Actuaciones irregulares que motivan la denuncia de OCU ante el Ministerio de Consumo.

Amazon y FNAC

Otras dos conocidas plataformas de venta, Amazon y Fnac, tampoco informan expresamente al consumidor durante el proceso de compra de su derecho a la recogida gratuita de los aparatos antiguos cuando son medianos o pequeños (Fnac ni para el frigorífico). Aunque al menos se puede solicitar su recogida a posteriori. Eso sí, mediante un farragoso proceso que obliga al consumidor a rellenar un impreso y volver solicitarlo formalmente al transportista.

Milar y Tien21

Por su parte, Milar y Tien21, sí informaron en el mismo proceso de compra del derecho a la recogida gratuita del aparato antiguo para los cinco aparatos solicitados. Pero en ambas plataformas falló la comunicación al transportista, que no tenía instrucciones en este sentido y no recogió el aparato, aun tratándose de uno pequeño, un ratón inalámbrico.

Por todo ello OCU acompaña la denuncia a Consumo de tres peticiones que garanticen el derecho de los consumidores a la recogida gratuita de RAEE: 

  1. Informar de este derecho de forma clara, visible y práctica durante todo el proceso de compra; y no escondido en algún apartado al margen.
  2. Integrar la recogida de los RAEE en la logística de entrega. Si el transportista no está informado de la solicitud, no va a recoger el aparato antiguo.
  3. Y realizar campañas informativas para la recogida de dispositivos pequeños, que debe ser accesible, gratuita y sencilla, también en la compra online.

