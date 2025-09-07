El pequeño electrodoméstico de Lidl que necesitas (y aún no lo sabes): siempre se agota y ahora está rebajado
El supermercado alemán no para de lanzar soluciones perfectas para ahorrar tanto tiempo como esfuerzo
Paula Marco
Septiembre, de una manera u otra, significa la vuelta a la rutina. Trabajo, familia, colegios, responsabilidades... La tecnología aplicada al día a día tiene que tener un beneficio claro: hacernos la vida más sencilla y esta es una máxima que Lidl aplica a muchos de sus productos.
Desde un robot de cocina, una envasadora o una freidora de aire hasta un molinillo de café, el supermercado alemán no para de lanzar soluciones perfectas para ahorrar tanto tiempo como esfuerzo en las actividades de la rutina de la vida diaria. Lidl, además, no deja de lado que sus herramientas para el hogar faciliten las tareas culinarias al mismo tiempo que lo hagan sin ocupar mucho espacio.
El pequeño electrodoméstico que esta semana está rebajado en Lidl es capaz de lograr resultados exactos de la manera más sencilla. La jarra medidora digital de Lidl consigue medir volúmenes de hasta 1,5 litros y pesar ingredientes hasta 5 kg de una vez y con exactitud.
Ideal para tareas de repostería o recetas líquidas, la esta jarra medidora de Lidl dispone de una pantalla LCD fácil de leer y de controles intuitivos. La puedes utilizar tanto para medir agua, aceite y leche (en ml), así como harina (tazas). Sin dejar de lado la comodidad y con el objetivo de simplificar la limpieza y facilitar su traslado y guardado, las partes de esta jarra son desmontables.
Esta semana, Lidl la tiene de oferta a 7,99 euros en lugar de los habituales 9,99 euros tanto en su web como en sus tiendas.
- Otro pueblo de Zamora se queda sin bar y sin el 'punto de encuentro' de sus vecinos
- El incendio de Castromil, intencionado, se encuentra sin llama y casi perimetrado
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar y huye
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- DIRECTO | Barakaldo CF - Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- Dos incendios de madrugada en Morales del Vino: se descartan daños y la piscina reabre con normalidad
- Atropello en las Tres Cruces de Zamora con una herida de unos 50 años