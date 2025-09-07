El nombre con carácter revolucionario que está en peligro de extinción
Solo quedan 30 en España
Paula Marco
En una época donde los nombres de futuros niños y niñas suelen elegirse por moda, sonoridad o tradición familiar, hay algunos que destacan por su profundidad, y en especial por la carga ideológica y su historia de resistencia, como es el caso de este nombre. No es un simple nombre para niñas, es mucho más, un nombre que proviene del griego y significa "sin poder" o "sin gobierno", y que se ha utilizado como emblema para quienes sueñan con un mundo libre de dominancias o jerarquías.
En España actualmente el número de personas con este nombre es muy reducido, concretamente solo 30 personas se llaman así, además no es un nombre que sea escuchado para nuevas niñas, y la media de edad de las personas que portan este nombre es de más de 83 años, por lo que se podría decir que es un nombre en peligro de extinción pero con un bonito significado tanto histórico como político.
Un nombre perfecto para luchadoras por la libertad
El nombre femenino de Acracia proviene del griego, más concretamente se crea a través de la unión de "a-", que significa "sin" y "-kratos", que puede ser poder, autoridad o gobierno. Estos dos términos crean el nombre de niña que literalmente significaría "sin poder". Es un término conocido en el ámbito más político, ya que, está enlazado a la ausencia de gobierno o la autoridad impuesta, relacionándose así con las ideas del anarquismo (aunque no son exactamente lo mismo). Este nombre está asociado a valores como la independencia, la rebeldía, la libertad o la igualdad.
La historia de este nombre está enlazada al anarquismo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en especial en países como España o Argentina algunos padres y madres eligieron nombres con significados más revolucionarios para sus hijos e hijas. No solo Acracia se hizo famoso en la época, sino también Libertad o Justicia, para expresar sus ideas revolucionarias y esperanzas de vivir en un mundo sin opresión.
Acracia no solo es un nombre bonito y sonoro, sino que lleva a un significado más profundo y una declaración ideológica. Nombrar a tu hija así implicaba un rechazo al autoritarismo, una apuesta por la igualdad y una vida libre de dominación.
