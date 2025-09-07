Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ikea sorprende con esta mesa abatible que transforma tu casa

No siempre lo más sofisticado es lo más grande ni lo más caro

Nueva mesa de Ikea.

Nueva mesa de Ikea. / Ikea

A. O. / LNE

¿Estás al día en la decoración e interiorismo? No siempre lo más sofisticado es lo más grande ni lo más caro. Prueba de ello es la nueva mesa abatible Vihals, un mueble pensado para adaptarse al ritmo cambiante de la vida cotidiana. La clave está en su diseño camaleónico: pasa de ocupar apenas 39 cm cuando está recogida, a desplegarse hasta 151 cmpara acoger comidas familiares, cenas con amigos o incluso jornadas de teletrabajo.

Una mesa con truco: alas abatibles y espacio oculto

La Vihals no solo se abre y se cierra según lo necesites, también guarda un as bajo la manga: un compartimento interior con espacio para cuatro sillas plegables. De esta manera, tener invitados ya no implica improvisar dónde meter el mobiliario extra. Además, cuenta con un estante ajustable perfecto para vajillas, libros, revistas o incluso material de oficina.

Diseño nórdico y precio imbatible

Fiel a la filosofía escandinava de Ikea, la mesa mantiene un estilo limpio y funcional, con líneas sencillas que encajan en cualquier decoración. Está diseñada para “estar cuando la necesitas y desaparecer cuando buscas espacio libre”.

Noticias relacionadas y más

Y lo mejor, su precio: 149 euros. Una cifra asequible para un mueble que puede cambiar la manera en que aprovechamos cada rincón del hogar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents